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Tek dokunuşla daha hızlı giriş yapın

Giriş bilgilerinizi ve şifrelerinizi web sitelerine veya uygulamalara manuel olarak girmek yerine, Android cihazlarınızda otomatik doldurma özelliğini etkinleştirerek ExpressVPN Keys‘te depolanan giriş bilgilerini ve şifreleri tek dokunuşla otomatik olarak doldurabilirsiniz.

Öte yandan, otomatik doldurma, her hesap için şifre yöneticisi tarafından oluşturulan, depolanan ve doldurulan uzun, karmaşık, benzersiz şifreler kullanabileceğiniz için ekstra güvenlik sağlar.

Güvenliğiniz birincil önceliğimizdir

Android’te otomatik doldurma özelliği etkinken ExpressVPN Keys’te saklanan giriş bilgilerini ve şifreleri doldurabilirsiniz.

Bu giriş bilgilerine (giriş başlığı, kullanıcı adı ve URL) yalnızca Android otomatik doldurma özelliğinden erişilebilir. Giriş bilgileri, ExpressVPN uygulaması tarafından Android Keystore tarafından tutulan şifreleme anahtarıyla şifrelenir ve güvenli bir şekilde saklanır ve yalnızca ExpressVPN uygulaması tarafından erişilebilir olur.Bu bilgiler, web siteleri ve uygulamalarda yalnızca ExpressVPN Keys tarafından önerilen giriş bilgisine dokunduğunuzda ve izin verdiğinizde doldurulurlar.

Otomatik doldurmayı gelecekte istediğiniz zaman Android aygıtınızın ayarlarında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

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