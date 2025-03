Denne vejledning vil vise dig hvordan du løser problemer med internetforbindelse, når Norton 360 kører med ExpressVPN-appen til Mac.

Hvis du prøver at forbinde til ExpressVPN Mac appen, mens Norton 360 kører, kan du:

sidde fast i “forbinder”-tilstanden og kan ikke browse på internettet

være i “forbundet”-tilstanden, men kan ikke browse på internettet

For at løse dette problem, følg trinene nedenfor. Efter det første trin, tjek om du kan browse på internettet igen. Hvis problemet er løst, kan du springe trin to over.

1. Hold Norton 360’s Secure VPN slukket

Norton 360 har sin egen VPN kaldet Secure VPN. Hvis Secure VPN er tændt, og du prøver at forbinde til ExpressVPN-appen, vil du sidde fast i “forbinder”-tilstanden og vil ikke kunne browse på internettet.

For at løse dette, sluk Secure VPN:

Åbn Norton 360. I Min Norton-vinduet, ved siden af Secure VPN, vælg ned-pilen. Klik på Sluk.

Genetabler forbindelsen til ExpressVPN.

Du burde nu kunne browse på internettet.

Hvis problemet er løst, kan du springe det næste trin over.

2. Ændr Norton 360’s firewallindstillinger

Norton 360 Firewall’s tilslutningsblokering bestemmer, hvilke applikationer eller tjenester der kan få adgang til internettet. Tilslutningsblokering er som standard aktiveret og kan forhindre din enhed i at få adgang til internettet, når du er forbundet til ExpressVPN. For at løse dette anbefales det, at du deaktiverer tilslutningsblokering.

For at deaktivere tilslutningsblokering:

Åbn Norton 360. I Min Norton-vinduet, ved siden af Enhedssikkerhed, klik på Åben. Klik på Indstillinger i øverste højre hjørne.

I venstre sidebar, klik på Firewall.

Skift Tilslutningsblokering fra.

Genetabler forbindelsen til ExpressVPN.

Du burde nu kunne browse på internettet.

