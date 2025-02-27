Это руководство покажет вам как устранить проблемы соединения с Интернетом при использовании Norton 360 с приложением ExpressVPN для Mac.

Если вы попробуете подключиться к приложению ExpressVPN для Mac, пока работает Norton 360, вы можете:

застрять в состоянии «Подключение» и не смочь выйти в Интернет

подключено к VPN, но Интернет не доступен

Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие шаги. После первого шага проверьте, сможете ли вы снова выйти в Интернет. Если проблема устранена, вы можете пропустить второй шаг.

1. Оставьте защищенный VPN Norton 360 выключенным

У Norton 360 есть собственный VPN, который называется Secure VPN. Если Secure VPN включен и вы попытаетесь подключиться к приложению ExpressVPN, вы застрянете в состоянии «Подключение» и не сможете выйти в Интернет.

Чтобы разрешить это, выключите Secure VPN:

Откройте Norton 360. В окне My Norton рядом с Secure VPN выберите стрелку вниз. Нажмите Выключить.

Подключитесь заново к приложению ExpressVPN.

Теперь вы сможете выйти в Интернет.

Если проблема устранена, вы можете пропустить следующий шаг.

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2. Измените настройки файрвола Norton 360

Блокировка соединений файервола Norton 360 определяет, какие приложения или службы могут получить доступ к Интернету. Блокировка соединений включена по умолчанию и может препятствовать доступу вашего устройства к Интернету при подключении к ExpressVPN. Чтобы разрешить это, рекомендуется отключить Блокировку соединений.

Чтобы отключить Блокировку соединений:

Откройте Norton 360. В окне My Norton рядом с Защита устройства нажмите Открыть. В правом верхнем углу нажмите Настройки.

В левой боковой панели нажмите файервол.

Переключите Блокировку соединений в положение «выключено».

Подключитесь заново к ExpressVPN.

Теперь вы сможете выйти в Интернет.

Нужна помощь? .

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