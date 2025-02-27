Это руководство покажет вам как устранить проблемы соединения с Интернетом при использовании Norton 360 с приложением ExpressVPN для Mac.
Если вы попробуете подключиться к приложению ExpressVPN для Mac, пока работает Norton 360, вы можете:
- застрять в состоянии «Подключение» и не смочь выйти в Интернет
- подключено к VPN, но Интернет не доступен
Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие шаги. После первого шага проверьте, сможете ли вы снова выйти в Интернет. Если проблема устранена, вы можете пропустить второй шаг.
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1. Оставьте защищенный VPN Norton 360 выключенным
2. Измените настройки файрвола Norton 360
1. Оставьте защищенный VPN Norton 360 выключенным
У Norton 360 есть собственный VPN, который называется Secure VPN. Если Secure VPN включен и вы попытаетесь подключиться к приложению ExpressVPN, вы застрянете в состоянии «Подключение» и не сможете выйти в Интернет.
Чтобы разрешить это, выключите Secure VPN:
- Откройте Norton 360.
- В окне My Norton рядом с Secure VPN выберите стрелку вниз.
- Нажмите Выключить.
- Подключитесь заново к приложению ExpressVPN.
Теперь вы сможете выйти в Интернет.
Если проблема устранена, вы можете пропустить следующий шаг.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Измените настройки файрвола Norton 360
Блокировка соединений файервола Norton 360 определяет, какие приложения или службы могут получить доступ к Интернету. Блокировка соединений включена по умолчанию и может препятствовать доступу вашего устройства к Интернету при подключении к ExpressVPN. Чтобы разрешить это, рекомендуется отключить Блокировку соединений.
Чтобы отключить Блокировку соединений:
- Откройте Norton 360.
- В окне My Norton рядом с Защита устройства нажмите Открыть.
- В правом верхнем углу нажмите Настройки.
- В левой боковой панели нажмите файервол.
- Переключите Блокировку соединений в положение «выключено».
- Подключитесь заново к ExpressVPN.
Теперь вы сможете выйти в Интернет.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.