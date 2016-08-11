Son güncelleme:

OpenVPN kullanarak bağlanmaya çalışırken bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görüyorsanız:

Thu Oct 1 08:00:09 2015 DEPRECATED OPTION: --tls-remote, please update your configuration

ExpressVPN uygulamasının bağlanmaya çalıştığı OpenVPN portları muhtemelen engellenmiş.

Bu sorunu çözmek için lütfen güvenlik duvarınızı aşağıdaki hedef portlara giden çıkış bağlantılarına izin verecek şekilde ayarlayın:

  • tcp443
  • udp1194
  • udp1198
  • udp10088 ila udp10098
  • udp10188 ila udp10198
  • tcp10288 ila tcp10298

Kullandığınız güvenlik duvarına bağlı olarak, çıkış bağlantılarına izin verme adımları farklı olabilir. Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, ExpressVPN Destek Ekibi ile Canlı Sohbet üzerinden anında iletişime geçin.

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