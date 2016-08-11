OpenVPN kullanarak bağlanmaya çalışırken bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görüyorsanız:
Thu Oct 1 08:00:09 2015 DEPRECATED OPTION: --tls-remote, please update your configuration
ExpressVPN uygulamasının bağlanmaya çalıştığı OpenVPN portları muhtemelen engellenmiş.
Bu sorunu çözmek için lütfen güvenlik duvarınızı aşağıdaki hedef portlara giden çıkış bağlantılarına izin verecek şekilde ayarlayın:
- tcp443
- udp1194
- udp1198
- udp10088 ila udp10098
- udp10188 ila udp10198
- tcp10288 ila tcp10298
Kullandığınız güvenlik duvarına bağlı olarak, çıkış bağlantılarına izin verme adımları farklı olabilir. Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, ExpressVPN Destek Ekibi ile Canlı Sohbet üzerinden anında iletişime geçin.