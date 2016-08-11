Последнее обновление:

Если в вашем журнале подключений появляется следующее сообщение об ошибке при попытке подключения через OpenVPN:

Thu Oct 1 08:00:09 2015 DEPRECATED OPTION: --tls-remote, please update your configuration

Порты OpenVPN, к которым приложение ExpressVPN пытается подключиться, вероятно, заблокированы.

Чтобы решить эту проблему, настройте брандмауэр так, чтобы он разрешал исходящие соединения на следующие порты:

  • tcp443
  • udp1194
  • udp1198
  • udp10088–udp10098
  • udp10188–udp10198
  • tcp10288–tcp10298

В зависимости от используемого вами брандмауэра шаги для разрешения исходящих соединений могут различаться. Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN через онлайн-чат для немедленной помощи.

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