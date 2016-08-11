Если в вашем журнале подключений появляется следующее сообщение об ошибке при попытке подключения через OpenVPN:
Thu Oct 1 08:00:09 2015 DEPRECATED OPTION: --tls-remote, please update your configuration
Порты OpenVPN, к которым приложение ExpressVPN пытается подключиться, вероятно, заблокированы.
Чтобы решить эту проблему, настройте брандмауэр так, чтобы он разрешал исходящие соединения на следующие порты:
- tcp443
- udp1194
- udp1198
- udp10088–udp10098
- udp10188–udp10198
- tcp10288–tcp10298
В зависимости от используемого вами брандмауэра шаги для разрешения исходящих соединений могут различаться. Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN через онлайн-чат для немедленной помощи.