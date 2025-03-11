Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görürseniz:

2011-03-03 21:51:29 Cannot obtain exclusive lock on --replay-persist file cur-replay-protection.cache: Resource temporarily unavailable (errno=35)



cur-replay-protection.cache dosyasını silmeniz gerekecek. Bunu yapmak için:

Finder‘ı açın Command + Shift + H kullanarak Kullanıcı klasörünüzü açın Kullanıcı klasörünüzde, Library > Uygulama Desteği > ExpressVPN > Yapılandırmalar veya Library > openvpn dosyasını açın cur-replay-protection.cache dosyasını silin ExpressVPN’i yeniden başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın

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