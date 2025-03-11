Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görürseniz:
2011-03-03 21:51:29 Cannot obtain exclusive lock on --replay-persist file cur-replay-protection.cache: Resource temporarily unavailable (errno=35)
cur-replay-protection.cache dosyasını silmeniz gerekecek. Bunu yapmak için:
- Finder‘ı açın
- Command + Shift + H kullanarak Kullanıcı klasörünüzü açın
- Kullanıcı klasörünüzde, Library > Uygulama Desteği > ExpressVPN > Yapılandırmalar veya Library > openvpn dosyasını açın
- cur-replay-protection.cache dosyasını silin
- ExpressVPN’i yeniden başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın
Yardıma mı ihtiyacınız var? Lütfen hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.