Son güncelleme:

Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görürseniz:

2011-03-03 21:51:29 Cannot obtain exclusive lock on --replay-persist file cur-replay-protection.cache: Resource temporarily unavailable (errno=35)

cur-replay-protection.cache dosyasını silmeniz gerekecek. Bunu yapmak için:

  1. Finder‘ı açın
  2. Command + Shift + H kullanarak Kullanıcı klasörünüzü açın
  3. Kullanıcı klasörünüzde, Library > Uygulama Desteği > ExpressVPN > Yapılandırmalar veya Library > openvpn dosyasını açın
  4. cur-replay-protection.cache dosyasını silin
  5. ExpressVPN’i yeniden başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Lütfen hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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