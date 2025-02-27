Son güncelleme:

Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görürseniz:

Cannot allocate TUN/TAP dev dynamically

veya aşağıdaki ekranlardan biri:

eski-ekranlar

Eski bir ExpressVPN sürümünü çalıştırıyor olabilirsiniz.

Bu sorunu çözmek için uygulamanızı güncellemelisiniz. Süreç hızlı ve basittir. Güncelleme:

ExpressVPN’e kaydolduğunuzda aldığınız Karşılama E-postasını açın. E-postadaki bağlantıya tıklayın.

karşılama e-postasını açın

Bağlantıyı bulamıyorsanız,buradan hesapınıza giriş yapın.

expressVPN hesabınıza giriş yapın

Karşılama e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda veya web sitesine giriş yaptığınızda, Mac için İndir seçeneğine tıklayın. Bu, uygulamanızın indirilmesini başlatacaktır.

expressvpn mac indir

Uygulamanın en son sürümünü indirdikten sonra, ExpressVPN’i makinenize yükleyin. Artık internetin güvenli ve gizli kalmanın tadını çıkarabilirsiniz!

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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