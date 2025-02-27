Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görürseniz:

Cannot allocate TUN/TAP dev dynamically

veya aşağıdaki ekranlardan biri:

Eski bir ExpressVPN sürümünü çalıştırıyor olabilirsiniz.

Bu sorunu çözmek için uygulamanızı güncellemelisiniz. Süreç hızlı ve basittir. Güncelleme:

ExpressVPN’e kaydolduğunuzda aldığınız Karşılama E-postasını açın. E-postadaki bağlantıya tıklayın.

Bağlantıyı bulamıyorsanız,buradan hesapınıza giriş yapın.

Karşılama e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda veya web sitesine giriş yaptığınızda, Mac için İndir seçeneğine tıklayın. Bu, uygulamanızın indirilmesini başlatacaktır.

Uygulamanın en son sürümünü indirdikten sonra, ExpressVPN’i makinenize yükleyin. Artık internetin güvenli ve gizli kalmanın tadını çıkarabilirsiniz!

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