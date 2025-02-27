Если вы видите следующее сообщение об ошибке в журнале подключения:

Cannot allocate TUN/TAP dev dynamically

или одно из следующих окон:

Возможно, у вас установлена старая версия ExpressVPN.

Чтобы решить эту проблему, вам необходимо обновить ваше приложение. Этот процесс быстрый и простой. Чтобы обновить:

Откройте приветственное письмо, которое вы получили при регистрации в ExpressVPN. Нажмите на ссылку в письме.

Если вы не можете найти ссылку, войдите в свою учетную запись здесь.

После того как вы нажали на ссылку в приветственном письме или вошли на сайт, щелкните Скачать для Mac. Это начнет загрузку вашего приложения.

После того, как вы загрузили последнюю версию приложения, установите ExpressVPN на своем устройстве. Теперь вы можете продолжать наслаждаться Интернетом безопасно и конфиденциально!

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