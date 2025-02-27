Последнее обновление:

Если вы видите следующее сообщение об ошибке в журнале подключения:

Cannot allocate TUN/TAP dev dynamically

или одно из следующих окон:

старые экраны

Возможно, у вас установлена старая версия ExpressVPN.

Чтобы решить эту проблему, вам необходимо обновить ваше приложение. Этот процесс быстрый и простой. Чтобы обновить:

Откройте приветственное письмо, которое вы получили при регистрации в ExpressVPN. Нажмите на ссылку в письме.

откройте приветственное письмо

Если вы не можете найти ссылку, войдите в свою учетную запись здесь.

войдите в свою учетную запись expressvpn

После того как вы нажали на ссылку в приветственном письме или вошли на сайт, щелкните Скачать для Mac. Это начнет загрузку вашего приложения.

загрузите expressvpn mac

После того, как вы загрузили последнюю версию приложения, установите ExpressVPN на своем устройстве. Теперь вы можете продолжать наслаждаться Интернетом безопасно и конфиденциально!

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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