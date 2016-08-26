Bu kılavuz, lisansınız veya aboneliğiniz sona erdikten sonra ExpressVPN uygulamasına nasıl tekrar erişebileceğinizi gösterecektir. Lisansınızın veya aboneliğinizin süresi dolduysa ExpressVPN uygulamasında bu durumu bildiren bir ekran göreceksiniz:
ExpressVPN uygulamasına tekrar bağlanmak için mevcut aboneliğinizi uzatın:
- ExpressVPN hesabınıza giriş yapın.
- Yeni Bir Abonelik Satın Alın seçeneğine tıklayın.
- Bir plan seçin.
- Sipariş işlemini tamamlayın.
- ExpressVPN uygulamasını açın ve normal şekilde kullanın.
Hâlâ süresi doldu ekranını görüyorsanız veya bu ekranı görmenize rağmen aboneliğinizin süresi dolmadıysa ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.