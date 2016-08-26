Bu kılavuz, lisansınız veya aboneliğiniz sona erdikten sonra ExpressVPN uygulamasına nasıl tekrar erişebileceğinizi gösterecektir. Lisansınızın veya aboneliğinizin süresi dolduysa ExpressVPN uygulamasında bu durumu bildiren bir ekran göreceksiniz:

ExpressVPN uygulamasına tekrar bağlanmak için mevcut aboneliğinizi uzatın:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Yeni Bir Abonelik Satın Alın seçeneğine tıklayın. Bir plan seçin. Sipariş işlemini tamamlayın. ExpressVPN uygulamasını açın ve normal şekilde kullanın.

Hâlâ süresi doldu ekranını görüyorsanız veya bu ekranı görmenize rağmen aboneliğinizin süresi dolmadıysa .

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