В этом руководстве показано, как восстановить доступ к приложению ExpressVPN после истечения срока действия вашей лицензии или подписки. Если срок действия вашей лицензии или подписки истек, в приложении ExpressVPN появится соответствующее уведомление:
Чтобы снова подключиться к приложению ExpressVPN, продлите свою текущую подписку:
- Войдите в свою учетную запись ExpressVPN.
- Нажмите «Купить новую подписку».
- Выберите тарифный план.
- Завершите процедуру оформления заказа.
- Откройте и используйте приложение ExpressVPN в обычном режиме.
Если вы по-прежнему видите экран с уведомлением об истечении срока, а также если подписка еще действует, но уведомление все равно появляется, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.