Последнее обновление:

В этом руководстве показано, как восстановить доступ к приложению ExpressVPN после истечения срока действия вашей лицензии или подписки. Если срок действия вашей лицензии или подписки истек, в приложении ExpressVPN появится соответствующее уведомление:

Срок действия вашей подписки истек.

Чтобы снова подключиться к приложению ExpressVPN, продлите свою текущую подписку:

  1. Войдите в свою учетную запись ExpressVPN.
  2. Нажмите «Купить новую подписку».
    Нажмите «Купить новую подписку».
  3. Выберите тарифный план.
  4. Завершите процедуру оформления заказа.
  5. Откройте и используйте приложение ExpressVPN в обычном режиме.

Если вы по-прежнему видите экран с уведомлением об истечении срока, а также если подписка еще действует, но уведомление все равно появляется, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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