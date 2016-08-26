В этом руководстве показано, как восстановить доступ к приложению ExpressVPN после истечения срока действия вашей лицензии или подписки. Если срок действия вашей лицензии или подписки истек, в приложении ExpressVPN появится соответствующее уведомление:

Чтобы снова подключиться к приложению ExpressVPN, продлите свою текущую подписку:

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Нажмите «Купить новую подписку».

Выберите тарифный план. Завершите процедуру оформления заказа. Откройте и используйте приложение ExpressVPN в обычном режиме.

Если вы по-прежнему видите экран с уведомлением об истечении срока, а также если подписка еще действует, но уведомление все равно появляется, .

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