Deze gids laat je zien hoe je opnieuw toegang krijgt tot de ExpressVPN-app nadat je licentie of abonnement is verlopen. Als je licentie of abonnement is verlopen, zie je een scherm in de ExpressVPN-app dat je hierover informeert:







Om opnieuw verbinding te maken met de ExpressVPN-app, verleng je je huidige abonnement:

Log in op je ExpressVPN-account. Klik op Bestel een nieuw abonnement.





Selecteer een plan. Voltooi de bestelprocedure. Open en gebruik de ExpressVPN-app zoals normaal.

Zie je nog steeds het scherm met de melding dat je abonnement is verlopen, of krijg je deze melding terwijl je abonnement nog actief is? .

