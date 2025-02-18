Bazı akış hizmetleri, yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellerseniz daha güvenilir şekilde çalışacaktır. Bu kılavuz, iki Google DNS sunucu adresini örnek (8.8.8.8 ve 8.8.4.4) olarak kullanarak, D-Link yönlendiricilerde belirli IP adreslerini nasıl engelleyeceğinizi gösterecektir.

D-Link yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellemek için statik yönlendirme kuralları belirlemeniz gerekecek. Bu kurallar, ağ trafiğinizin belirttiğiniz IP’lerden geçmeyeceğini garanti eder.

Yönlendiriciniz internete bağlıyken, http://dlinkrouter.local/ adresine gidin veya yönlendiricinizin geçit adresini girin (ör. 192.168.2.1, 192.168.1.1 veya 192.168.0.1). Takılırsanız, yönlendirici geçidinizi bulma talimatlarına bakın. Yönlendiricinizin kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapın. Sayfanın üst kısmında Gelişmiş > Statik Yönlendirme sekmesine gidin. Yönlendirme Ekle seçeneğine tıklayın. Aşağıdaki bilgileri doldurun: Adı: <engellenecek yönlendirmenin adı> (ör. Google) Hedef Ağ: 8.8.8.8 Maske: 255.255.255.255 Ağ Geçidi: <yönlendirici IP’niz> (ör. 192.168.2.1) Metrik: 2 Arayüz: WAN Ekranınız şu şekilde görünmelidir: Uygula seçeneğine tıklayın. Adı ve Hedef Ağ’ı değiştirerek başka bir statik yönlendirme kuralı eklemek için yukarıdakileri tekrarlayın: Adı: <engellenecek yönlendirmenin adı> (ör. Google 2) Hedef Ağ: 8.8.4.4 Maske: 255.255.255.255 Ağ Geçidi: <yönlendirici IP’niz> (ör. 192.168.2.1) Metrik: 2 Arayüz: WAN Hangi akış hizmetini kullanmak istediğinize bağlı olarak, birkaç IP daha eklemeniz gerekebilir. Belirli IP’lerin listesini almak için lütfen . Windows kullanıyorsanız, Komut İstemini açın. Mac kullanıyorsanız, Uçbiriminizi açın. ve (ve engellediğiniz diğer IP’ler) girin. Ping testleri başarısız olmalıdır (“Zaman Aşımı” veya “Hedef Ana Bilgisayar Ulaşılamaz” gibi hatalar döndürmelidir). Bir yanıt alırsanız, yukarıdaki adımları doğru şekilde uyguladığınızdan emin olun. Sorun devam ederse, yönlendiricinizi yeniden başlatın ve adımları tekrarlayın. Ping testlerinin başarısız olduğunu gördüğünüzde: Yönlendiricinizi kapatın Güç kaynağından çıkarın 30 saniye bekleyin Yönlendiricinizi takın Yönlendiricinizi açın

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