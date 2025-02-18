Некоторые стриминговые сервисы будут работать более надежно, если вы заблокируете определенные IP-адреса на вашем роутере. Это руководство покажет вам как заблокировать конкретные IP-адреса на роутерах D-Link, используя адреса двух серверов Google DNS в качестве примера (8.8.8.8 и 8.8.4.4).
Чтобы заблокировать конкретные IP-адреса на вашем роутере D-Link, вам нужно будет установить правила статической маршрутизации. Эти правила гарантируют, что ваш сетевой трафик не проходит через указанные вами адреса IP.
- Подключив ваш роутер к Интернету, перейдите на http://dlinkrouter.local/ или введите адрес шлюза вашего роутера (например, 192.168.2.1, 192.168.1.1 или 192.168.0.1). Если у вас возникли проблемы, смотрите инструкции по поиску шлюза вашего роутера.
- Войдите в систему с вашим именем пользователя и паролем роутера.
- В верхней части страницы перейдите в раздел Advanced > Static Route.
- Нажмите Add Route.
- Заполните следующую информацию:
- Имя: <имя маршрута для блокировки> (например, Google)
- Целевая сеть: 8.8.8.8
- Маска: 255.255.255.255
- Шлюз: <ваш IP роутера> (например, 192.168.2.1)
- Метрика: 2
- Интерфейс: WAN
- Ваш экран должен выглядеть так:
- Нажмите Apply.
- Повторите вышеописанное, чтобы добавить еще одно правило статической маршрутизации, изменив имя и целевую сеть:
- Имя: <имя маршрута для блокировки> (например, Google 2)
- Целевая сеть: 8.8.4.4
- Маска: 255.255.255.255
- Шлюз: <ваш IP роутера> (например, 192.168.2.1)
- Метрика: 2
- Интерфейс: WAN
- В зависимости от того, какой стриминговый сервис вы хотите использовать, вам может потребоваться добавить еще несколько IP-адресов. Для получения списка конкретных IP-адресов, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
- Если вы работаете на Windows, откройте Командную строку. Если вы работаете на Mac, откройте Терминал.
- Введите
и (и другие IP-адреса, которые вы заблокировали).
- Пинг-тесты должны завершиться неудачей (возвращая ошибки типа «Время ожидания истекло» или «Назначенный узел недоступен»). Если вы получаете ответ, проверьте правильность выполнения вышеописанных шагов. Если проблема сохраняется, перезагрузите роутер и повторите действия.
- Как только вы увидите, что пинг-тесты завершились неудачей:
- Выключите ваш роутер
- Отключите его от источника питания
- Подождите 30 секунд
- Подключите ваш роутер
- Включите ваш роутер
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