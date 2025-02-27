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AB’nin Ödeme Hizmetleri Hakkında Revize Edilen Direktifi (PSD2) uyarınca, sahtekarlığı azaltmak ve ödemeleri daha güvenli hale getirmek için Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulaması (SCA) yoluyla kredi kartlarını doğrulaması gerekmektedir.

Bu yasal gereklilik, kart-veren finansal kurumları Avrupa Ekonomik Alanında bulunan müşterileri etkilemektedir.

Mevcut müşteriler için, aboneliğinizi yenileme zamanı geldiğinde ödemelerinizi yetkilendirmek için tek seferlik bir SCA adımı gerçekleştirmeniz gerekecek.

Yeni müşteriler için, abonelik için ilk ödeme yaptığınızda bir SCA adımı olacaktır.

ExpressVPN aboneliğim yenilenecek. Kredi kartım için SCA’yı nasıl gerçekleştiririm?

Mevcut bir müşteriyseniz, kredi kartınızı doğrulamanız istenecek bir e-posta alacaksınız.

Kredi kartınızı nasıl doğrulamalısınız:

E-postadaki bağlantıya tıklayın, bu sizi web sitemizde bir sayfaya yönlendirecektir. O sayfadaki butona tıklayın, bu sizi bankanızın kimlik doğrulama sistemine yönlendirecektir. Kimlik doğrulama işlemine devam etmek için bankanızın talimatlarına uyun.

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Bu, bir kimlik avı e-postası olmadığını nasıl anlarım?

Kimlik avı, kullanıcı adları, e-posta adresleri, şifreler ve kredi kartı bilgileri gibi hassas verileri elde etmek için planlanmış sahtekarlık girişimidir.

Kimlik avı e-postaları, meşru kurumlardan (örneğin, şirketler, bankalar, hükümet) gönderilmiş gibi görünür. Bu e-postalar, sahte web sitelerine veya telefon numaralarına yönlenmenizi ya da kişisel bilgilerinizi yanıt olarak vermenizi sağlamaya çalışır.

SCA e-postamızın gerçekliğini aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle doğrulayabilirsiniz:

ve gerçekten e-posta gönderip göndermediğimizi teyit edin

Gönderdiğimiz bağlantının hedef URL’sinin domaininin expressvpn.com olduğunu doğrulayın

Kimlik avı e-postalarından endişe ediyorsanız, doğrudan kimlik doğrulama sayfanıza giriş yaparak kredi kartınızı doğrulayabilirsiniz.

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