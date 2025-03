Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Under EUs reviderte direktiv om betalingstjenester (PSD2) er ExpressVPN nå pålagt å autentisere kredittkort gjennom sterk kundeautentisering (SCA) for å redusere svindel og gjøre betalinger sikrere.

Dette regulatoriske kravet påvirker kunder hvis kortutstedende finansinstitusjoner er lokalisert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

For eldre kunder betyr dette at du må utføre et engangssteg med SCA for å autorisere betalingene dine når det er tid for å fornye ditt abonnement.

For nye kunder betyr dette at det kommer til å være et SCA-steg når du betaler for ditt abonnement for første gang.

ExpressVPN-abonnementet mitt skal fornyes. Hvordan utfører jeg SCA for mitt kredittkort?

Hvis du er en eldre kunde, kommer du til å få en e-post fra oss som ber deg autentisere ditt kredittkort.

Slik autentiserer du ditt kredittkort:

Klikk på lenken i e-posten, som tar deg til en side på vårt nettsted. Klikk på knappen på den siden, som tar deg gjennom bankens autentiseringssystem. Følg instruksjonene fra banken din for å fullføre autentiseringsprosessen.

Hvordan vet jeg at dette ikke er en phishing-e-post?

Phishing er et bedrageriforsøk på å få sensitive data fra deg, som brukernavn, epostadresser, passord og kredittkortdetaljer.

Phishing-e-poster ser ut til å være sendt fra legitime institusjoner (f.eks. selskaper, banker, myndigheter). Disse e-postene forsøker å lede deg til deres falske nettsteder eller telefonnumre eller få deg til å svare med din personlige informasjon.

Du kan bekrefte ektheten til vår SCA-e-post ved å gjøre følgende:

for å bekrefte at vi faktisk sendte deg en e-post

Bekreft at domenet for destinasjonsadressen til lenken vi sendte deg er expressvpn.com

Hvis du er bekymret for phishing-e-poster, kan du autentisere ditt kredittkort ved å logge inn direkte på din autentiseringsside.

