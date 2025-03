For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Ifølge EU’s reviderede betalingsdirektiv (PSD2) er ExpressVPN nu forpligtet til at godkende betalingskort ved hjælp af stærk kundeautentifikation (SCA) for at reducere svindel og gøre betalinger mere sikre.

Dette lovkrav gælder for kunder, hvis kortudstedende finansielle institutioner er beliggende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

For eksisterende kunder betyder det, at du skal gennemføre en engangsgodkendelse med SCA for at godkende dine betalinger, når det er tid til at forny dit abonnement.

For nye kunder betyder det, at du skal gennemføre en SCA-godkendelse, når du betaler dit abonnement første gang.

Mit ExpressVPN-abonnement skal fornyes. Hvordan gennemfører jeg SCA for mit betalingskort?

Hvis du er eksisterende kunde, modtager du en e-mail fra os, hvor vi beder dig om at godkende dit betalingskort.

Sådan godkender du dit betalingskort:

Klik på linket i e-mailen, som fører dig til en side på vores hjemmeside. Klik på knappen på siden for at blive sendt videre til din banks godkendelsessystem. Følg din banks instruktioner for at fuldføre godkendelsesprocessen.

Hvordan ved jeg, at dette ikke er en phishing-e-mail?

Phishing er et forsøg på at snyde dig til at oplyse følsomme oplysninger som brugernavne, e-mailadresser, adgangskoder og kreditkortoplysninger.

Phishing-mails ser ofte ud, som om de kommer fra en legitim afsender (f.eks. virksomheder, banker eller offentlige myndigheder). Disse e-mails forsøger at lokke dig til at besøge falske hjemmesider, ringe til falske numre eller sende dine personlige oplysninger i en mail.

Du kan bekræfte, at vores SCA-mail er ægte, ved at gøre følgende:

for at få bekræftet, at vi faktisk har sendt mailen til dig

Tjek, at domænet for destinations-URL’en på det link, vi sendte dig, er expressvpn.com

Hvis du er bekymret for phishing-e-mails, kan du også godkende dit betalingskort ved at logge direkte ind på din godkendelsesside.

