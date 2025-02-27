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Согласно пересмотренной Директиве ЕС о платежных услугах (PSD2), ExpressVPN теперь обязан аутентифицировать кредитные карты через Сильную аутентификацию клиента (SCA) для уменьшения мошенничества и повышения безопасности платежей.

Это требование законодательства касается клиентов, чьи финансовые учреждения-эмитенты карт находятся в Европейской экономической зоне.

Для существующих клиентов это означает, что вам нужно будет выполнить одноразовую процедуру SCA для авторизации ваших платежей при продлении подписки.

Для новых клиентов это означает, что будет шаг SCA при первичной оплате за подписку.

Моя подписка на ExpressVPN подлежит продлению. Как выполнить SCA для моей кредитной карты?

Если вы являетесь старым клиентом, вы получите электронное письмо от нас с просьбой аутентифицировать вашу кредитную карту.

Как аутентифицировать вашу кредитную карту:

Нажмите на ссылку в электронном письме, которое перенаправит вас на страницу нашего сайта. Нажмите на кнопку на этой странице, которая приведет вас через систему аутентификации вашего банка. Следуйте инструкциям вашего банка, чтобы завершить процесс аутентификации.

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Как я могу убедиться, что это не электронное письмо с фишингом?

Фишинг — это попытка мошенничества с целью получения конфиденциальных данных, таких как имена пользователей, адреса электронных почт, пароли и данные кредитных карт.

Электронные письма с фишингом выглядят так, как будто они отправлены от легитимных организаций (например, компаний, банков, правительства). Такие письма пытаются направить вас на их поддельные сайты или номера телефонов или получить ваши личные данные в ответ.

Вы можете проверить подлинность нашего электронного письма SCA, выполнив любое из следующих действий:

, чтобы подтвердить, что мы действительно отправили вам электронное письмо

Подтвердите, что домен ссылки, которую мы вам отправили, — expressvpn.com

Если вы беспокоитесь о фишинговых письмах, вы можете аутентифицировать вашу кредитную карту, войдя напрямую на вашу страницу аутентификации.

Нужна помощь? .

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