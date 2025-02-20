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Android için ExpressVPN uygulamasını yüklediğinizde, uygulamanın tasarlandığı gibi çalışabilmesi için bazı izinler gereklidir. Bu kılavuz size bu izinlerin ne olduğunu ve ne için kullanıldığını gösterecektir.

Devam etmeden önce lütfen şunları dikkatle okuyun:

  • Android için ExpressVPN, güvenilir bir VPN hizmeti sağlamak için olabilecek en az sayıda izin kullanır.
  • “İzin isteği gösterilir” olarak işaretlenen izinler, kullanmak için gerekli değildir uygulamayı kullanmak için gerekli değildir. Ancak, ExpressVPN Keys için otomatik bağlanma ve iki faktörlü kimlik doğrulaması gibi belirli özellikleri kullanabilmek için bunları etkinleştirmeniz gerekecektir.
  • ExpressVPN, çevrimiçi etkinliğiniz veya bağlantılarınız hakkında herhangi bir veri izlemez veya toplamaz. Gizliliğinize verdiğimiz taahhüt hakkında daha fazla bilgi için ExpressVPN Gizlilik Politikası‘na bakın.

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Uygulamanın tüm sürümleri tarafından kullanılan izinler
Yalnızca Beta uygulaması tarafından kullanılan izinler

Uygulamanın tüm sürümleri tarafından kullanılan izinler

UYGULAMA ÖZELLİKLERİİZİNLERKULLANIM
VPNTeknik adı:
android.permission.INTERNET

 

Play Store’da gösterilen:
Tam ağ erişimi

İnternete erişir. Uygulama bu izin olmadan çalışamaz.
VPNTeknik adı:
android.permission.FOREGROUND_SERVICE

 

Play Store’da gösterilen:
Ön plan servisini çalıştır

VPN sürecinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.
VPNTeknik adı:
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE

 

Play Store’da gösterilen:
Ağ bağlantılarını görüntüleme

Uygulamanın ağlar hakkında bilgiye erişmesine olanak tanır (örneğin, cihazın bir ağa bağlı olup olmadığını kontrol etmek için).
Açılışta otomatik bağlanTeknik adı:
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED

 

Play Store’da gösterilen:
Başlangıçta çalıştır

Uygulamanın başlatıldığında otomatik bağlanmasına olanak tanır.
Google PlayTeknik adı:
com.android.vending.BILLING

 

Play Store’da gösterilen:
Google Play Faturalandırma hizmeti

Google Play Store üzerinden uygulama içi satın alımlar yapılmasını sağlar.
Güvenlik AsistanıTeknik adı:
android.permission.BLUETOOTH

 

Play Store’da gösterilen:
Bluetooth cihazlarıyla eşleşme

Cihazın Bluetooth çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol eder. Güvenlik Asistanı özelliği, Bluetooth izlemesini ve veri risklerini önlemek için kullanıcıları Bluetooth’u kullanmadıkları zaman kapatmaya yönlendirir.
BildirimlerTeknik adı:
android.permission.POST_NOTIFICATIONS

 

İzin isteği gösterilir:
Bildirim gönder (Android 13 ve üzeri)

Uygulamanın size bildirim göndermesine olanak tanır (ör. VPN bağlantı durumu, abonelik sona erme hatırlatıcıları, ifşa edilen şifreler hakkında sizi uyarır)
ExpressVPN Keys şifre yöneticisiTeknik adı:
android.permission.USE_BIOMETRIC
android.permission.USE_FINGERPRINT

 

İzin isteği gösterilir:
Biyometri (Android 10 ve üzeri)

Biyometrik veriler (parmak izi, yüz vb.) kullanarak Keys’e giriş yapar
ExpressVPN Keys şifre yöneticisiTeknik adı:
android.permission.CAMERA

 

İzin isteği gösterilir
Kamera

ExpressVPN Keys’te iki faktörlü kimlik doğrulaması kurmak için cihazınızdaki kamerayı kullanır.
Güvenilmeyen ağlarda otomatik bağlanTeknik adı:
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION

 

İzin isteği gösterilir
Konum

– Güvenilmeyen ağlara otomatik bağlanırken (GPS ve ağ tabanlı) kesin konumunuzu alır.
– Güvenilmeyen ağlarda otomatik bağlanırken konumunuza arka planda erişir.
Güvenilmeyen ağlarda otomatik bağlanTeknik adı:
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE

 

Play Store’da gösterilen:
Wi-Fi bağlantı bilgileri

Güvenilmeyen Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanıldığında Wi-Fi bağlantılarını görüntüler.

Yalnızca Beta uygulaması tarafından kullanılan izinler

GEREKLİDİRİZİNKULLANIM
InstabugTeknik adı:
android.permission.WAKE_LOCK 

Play Store’da gösterilen:
Cihazın uyumasını engelle

Instabug’un arka planda güvenilir bir şekilde çalışmasına izin verir.
InstabugTeknik ad:
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

İzin talebi gösterilir:
Fotoğraflar/Medya/Dosyalar
Depolama

– USB depolamanızın içeriğini okur. Bir sorun rapor edildiğinde, Instabug sakladığı tanılama bilgilerini ekler.
– USB depolamanızın içeriğini değiştirir veya siler. Instabug cihazınızda bazı tanılama bilgilerini saklar (ör. ekran görüntüleri).
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