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Android için ExpressVPN uygulamasını yüklediğinizde, uygulamanın tasarlandığı gibi çalışabilmesi için bazı izinler gereklidir. Bu kılavuz size bu izinlerin ne olduğunu ve ne için kullanıldığını gösterecektir.
Devam etmeden önce lütfen şunları dikkatle okuyun:
- Android için ExpressVPN, güvenilir bir VPN hizmeti sağlamak için olabilecek en az sayıda izin kullanır.
- “İzin isteği gösterilir” olarak işaretlenen izinler, kullanmak için gerekli değildir uygulamayı kullanmak için gerekli değildir. Ancak, ExpressVPN Keys için otomatik bağlanma ve iki faktörlü kimlik doğrulaması gibi belirli özellikleri kullanabilmek için bunları etkinleştirmeniz gerekecektir.
- ExpressVPN, çevrimiçi etkinliğiniz veya bağlantılarınız hakkında herhangi bir veri izlemez veya toplamaz. Gizliliğinize verdiğimiz taahhüt hakkında daha fazla bilgi için ExpressVPN Gizlilik Politikası‘na bakın.
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Uygulamanın tüm sürümleri tarafından kullanılan izinler
Yalnızca Beta uygulaması tarafından kullanılan izinler
Uygulamanın tüm sürümleri tarafından kullanılan izinler
|UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
|İZİNLER
|KULLANIM
|VPN
|Teknik adı:
android.permission.INTERNET
Play Store’da gösterilen:
|İnternete erişir. Uygulama bu izin olmadan çalışamaz.
|VPN
|Teknik adı:
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
Play Store’da gösterilen:
|VPN sürecinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.
|VPN
|Teknik adı:
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
Play Store’da gösterilen:
|Uygulamanın ağlar hakkında bilgiye erişmesine olanak tanır (örneğin, cihazın bir ağa bağlı olup olmadığını kontrol etmek için).
|Açılışta otomatik bağlan
|Teknik adı:
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
Play Store’da gösterilen:
|Uygulamanın başlatıldığında otomatik bağlanmasına olanak tanır.
|Google Play
|Teknik adı:
com.android.vending.BILLING
Play Store’da gösterilen:
|Google Play Store üzerinden uygulama içi satın alımlar yapılmasını sağlar.
|Güvenlik Asistanı
|Teknik adı:
android.permission.BLUETOOTH
Play Store’da gösterilen:
|Cihazın Bluetooth çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol eder. Güvenlik Asistanı özelliği, Bluetooth izlemesini ve veri risklerini önlemek için kullanıcıları Bluetooth’u kullanmadıkları zaman kapatmaya yönlendirir.
|Bildirimler
|Teknik adı:
android.permission.POST_NOTIFICATIONS
İzin isteği gösterilir:
|Uygulamanın size bildirim göndermesine olanak tanır (ör. VPN bağlantı durumu, abonelik sona erme hatırlatıcıları, ifşa edilen şifreler hakkında sizi uyarır)
|ExpressVPN Keys şifre yöneticisi
|Teknik adı:
android.permission.USE_BIOMETRIC
android.permission.USE_FINGERPRINT
İzin isteği gösterilir:
|Biyometrik veriler (parmak izi, yüz vb.) kullanarak Keys’e giriş yapar
|ExpressVPN Keys şifre yöneticisi
|Teknik adı:
android.permission.CAMERA
İzin isteği gösterilir
|ExpressVPN Keys’te iki faktörlü kimlik doğrulaması kurmak için cihazınızdaki kamerayı kullanır.
|Güvenilmeyen ağlarda otomatik bağlan
|Teknik adı:
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
İzin isteği gösterilir
|– Güvenilmeyen ağlara otomatik bağlanırken (GPS ve ağ tabanlı) kesin konumunuzu alır.
– Güvenilmeyen ağlarda otomatik bağlanırken konumunuza arka planda erişir.
|Güvenilmeyen ağlarda otomatik bağlan
|Teknik adı:
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
Play Store’da gösterilen:
|Güvenilmeyen Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanıldığında Wi-Fi bağlantılarını görüntüler.
Yalnızca Beta uygulaması tarafından kullanılan izinler
|GEREKLİDİR
|İZİN
|KULLANIM
|Instabug
|Teknik adı:
android.permission.WAKE_LOCK
Play Store’da gösterilen:
|Instabug’un arka planda güvenilir bir şekilde çalışmasına izin verir.
|Instabug
|Teknik ad:
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
İzin talebi gösterilir:
|– USB depolamanızın içeriğini okur. Bir sorun rapor edildiğinde, Instabug sakladığı tanılama bilgilerini ekler.
– USB depolamanızın içeriğini değiştirir veya siler. Instabug cihazınızda bazı tanılama bilgilerini saklar (ör. ekran görüntüleri).