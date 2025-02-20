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Android için ExpressVPN uygulamasını yüklediğinizde, uygulamanın tasarlandığı gibi çalışabilmesi için bazı izinler gereklidir. Bu kılavuz size bu izinlerin ne olduğunu ve ne için kullanıldığını gösterecektir.

Devam etmeden önce lütfen şunları dikkatle okuyun:

Android için ExpressVPN, güvenilir bir VPN hizmeti sağlamak için olabilecek en az sayıda izin kullanır.

“İzin isteği gösterilir” olarak işaretlenen izinler, kullanmak için gerekli değildir uygulamayı kullanmak için gerekli değildir. Ancak, ExpressVPN Keys için otomatik bağlanma ve iki faktörlü kimlik doğrulaması gibi belirli özellikleri kullanabilmek için bunları etkinleştirmeniz gerekecektir.

ExpressVPN, çevrimiçi etkinliğiniz veya bağlantılarınız hakkında herhangi bir veri izlemez veya toplamaz. Gizliliğinize verdiğimiz taahhüt hakkında daha fazla bilgi için ExpressVPN Gizlilik Politikası‘na bakın.

Uygulamanın tüm sürümleri tarafından kullanılan izinler

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ İZİNLER KULLANIM VPN Teknik adı:

android.permission.INTERNET Play Store’da gösterilen:

Tam ağ erişimi İnternete erişir. Uygulama bu izin olmadan çalışamaz. VPN Teknik adı:

android.permission.FOREGROUND_SERVICE Play Store’da gösterilen:

Ön plan servisini çalıştır VPN sürecinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. VPN Teknik adı:

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE Play Store’da gösterilen:

Ağ bağlantılarını görüntüleme Uygulamanın ağlar hakkında bilgiye erişmesine olanak tanır (örneğin, cihazın bir ağa bağlı olup olmadığını kontrol etmek için). Açılışta otomatik bağlan Teknik adı:

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED Play Store’da gösterilen:

Başlangıçta çalıştır Uygulamanın başlatıldığında otomatik bağlanmasına olanak tanır. Google Play Teknik adı:

com.android.vending.BILLING Play Store’da gösterilen:

Google Play Faturalandırma hizmeti Google Play Store üzerinden uygulama içi satın alımlar yapılmasını sağlar. Güvenlik Asistanı Teknik adı:

android.permission.BLUETOOTH Play Store’da gösterilen:

Bluetooth cihazlarıyla eşleşme Cihazın Bluetooth çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol eder. Güvenlik Asistanı özelliği, Bluetooth izlemesini ve veri risklerini önlemek için kullanıcıları Bluetooth’u kullanmadıkları zaman kapatmaya yönlendirir. Bildirimler Teknik adı:

android.permission.POST_NOTIFICATIONS İzin isteği gösterilir:

Bildirim gönder (Android 13 ve üzeri) Uygulamanın size bildirim göndermesine olanak tanır (ör. VPN bağlantı durumu, abonelik sona erme hatırlatıcıları, ifşa edilen şifreler hakkında sizi uyarır) ExpressVPN Keys şifre yöneticisi Teknik adı:

android.permission.USE_BIOMETRIC

android.permission.USE_FINGERPRINT İzin isteği gösterilir:

Biyometri (Android 10 ve üzeri) Biyometrik veriler (parmak izi, yüz vb.) kullanarak Keys’e giriş yapar ExpressVPN Keys şifre yöneticisi Teknik adı:

android.permission.CAMERA İzin isteği gösterilir

Kamera ExpressVPN Keys’te iki faktörlü kimlik doğrulaması kurmak için cihazınızdaki kamerayı kullanır. Güvenilmeyen ağlarda otomatik bağlan Teknik adı:

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION

android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION İzin isteği gösterilir

Konum – Güvenilmeyen ağlara otomatik bağlanırken (GPS ve ağ tabanlı) kesin konumunuzu alır.

– Güvenilmeyen ağlarda otomatik bağlanırken konumunuza arka planda erişir. Güvenilmeyen ağlarda otomatik bağlan Teknik adı:

android.permission.ACCESS_WIFI_STATE Play Store’da gösterilen:

Wi-Fi bağlantı bilgileri Güvenilmeyen Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanıldığında Wi-Fi bağlantılarını görüntüler.

Yalnızca Beta uygulaması tarafından kullanılan izinler

GEREKLİDİR İZİN KULLANIM Instabug Teknik adı:

android.permission.WAKE_LOCK Play Store’da gösterilen:

Cihazın uyumasını engelle Instabug’un arka planda güvenilir bir şekilde çalışmasına izin verir. Instabug Teknik ad:

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE İzin talebi gösterilir:

Fotoğraflar/Medya/Dosyalar

Depolama – USB depolamanızın içeriğini okur. Bir sorun rapor edildiğinde, Instabug sakladığı tanılama bilgilerini ekler.

– USB depolamanızın içeriğini değiştirir veya siler. Instabug cihazınızda bazı tanılama bilgilerini saklar (ör. ekran görüntüleri).