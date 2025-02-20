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Android用ExpressVPNアプリをインストールする際には、設計通りにアプリが動作するために特定の権限が必要です。 このガイドは、それらの権限と使用目的を示します。
次に進む前に、次の点に注意してください：
- Android用ExpressVPNは、信頼性のあるVPNサービスを提供するために、できるだけ少ない権限を使用します。
- 「権限プロンプトが表示されます」とマークされた権限は、必要ありません アプリの使用のために。 しかし、ExpressVPN Keysの自動接続や2要素認証などの特定の機能を使用するには、それらを有効にする必要があります。
- ExpressVPNは、オンライン活動や接続のデータを監視または収集しません。 プライバシーに対する弊社の取り組みについて詳しくは、ExpressVPNプライバシーポリシーを参照してください。
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アプリの全バージョンで使用される権限
|アプリの機能
|権限
|使用
|VPN
|技術名：
android.permission.INTERNET
Google Playストアに表示：
|インターネットにアクセスします。 この権限がなければアプリは機能しません。
|VPN
|技術名：
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
Google Playストアに表示：
|VPNプロセスを信頼性の高い方法で実行するために必要です。
|VPN
|技術名：
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
Google Playストアに表示：
|ネットワークに関する情報にアクセスすることをアプリに許可します（例: デバイスがネットワークに接続されているかどうかを確認するため）。
|起動時の自動接続
|技術名：
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
Google Playストアに表示：
|アプリを起動時に自動接続を可能にします。
|Google Play
|技術名：
com.android.vending.BILLING
Google Playストアに表示：
|Google Playストアを介してアプリ内購入を可能にします。
|セキュリティアシスタント
|技術名：
android.permission.BLUETOOTH
Google Playストアに表示：
|デバイスがBluetoothを実行しているかどうかを確認します。 セキュリティアシスタント機能により、Bluetoothトラッキングやデータリスクを避けるために、Bluetoothを使用しないときは無効にするようユーザーに促します。
|通知
|技術名：
android.permission.POST_NOTIFICATIONS
権限プロンプトが表示されます：
|通知を送信することをアプリに許可します（例: VPN接続状況、サブスクリプション期限のリマインダー、漏洩しているパスワードの警告）
|ExpressVPN Keysパスワードマネージャー
|技術名：
android.permission.USE_BIOMETRIC
android.permission.USE_FINGERPRINT
権限プロンプトが表示されます：
|生体認証データ（指紋、顔など）を使ってKeysにサインインします
|ExpressVPN Keysパスワードマネージャー
|技術名：
android.permission.CAMERA
権限プロンプトが表示されます
|ExpressVPN Keysで2要素認証を設定するために、デバイスのカメラにアクセスします。
|信頼性の低いネットワークでの自動接続
|技術名：
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
権限プロンプトが表示されます
|– 信頼性の低いネットワークで自動接続を行う際に正確な位置情報を取得します（GPSとネットワークベース）。
– 信頼性の低いネットワークで自動接続を行う際にバックグラウンドで位置情報にアクセスします。
|信頼性の低いネットワークでの自動接続
|技術名：
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
Google Playストアに表示：
|信頼性の低いWi-Fiネットワークに自動接続する際にWi-Fi接続を表示します。
ベータ版アプリでのみ使用される権限
|必要に応じて
|権限
|使用
|Instabug
|技術名：
android.permission.WAKE_LOCK
Google Playストアに表示：
|Instabugがバックグラウンドで信頼性の高い状態で実行されることを可能にします。
|Instabug
|技術名：
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
許可プロンプトが表示されます：
|– USBストレージの内容を読み取ります。 Instabugは、問題が報告された際に蓄積された診断情報を添付します。
– USBストレージの内容を変更または削除します。 Instabugはデバイスに一部の診断情報を保存します（例: スクリーンショット）。