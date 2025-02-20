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При установке приложения ExpressVPN для Android требуются определённые разрешения, чтобы приложение работало так, как запланировано. Это руководство покажет вам, что это за разрешения и для чего они используются.

Прежде чем продолжить, обратите внимание, что:

  • ExpressVPN для Android использует как можно меньше разрешений, чтобы обеспечить надёжный VPN-сервис.
  • Разрешения, помеченные как «Показано приглашение разрешения», не обязательны для использования приложения. Однако вам нужно будет их включить, чтобы использовать определённые функции, такие как автоподключение и двухфакторная аутентификация для ExpressVPN Keys.
  • ExpressVPN не отслеживает и не собирает данные о вашей онлайн-активности или подключениях. Чтобы узнать больше о нашем обязательстве к вашей конфиденциальности, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности ExpressVPN.

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Разрешения, используемые всеми версиями приложения
Разрешения, используемые только бета-версией приложения

Разрешения, используемые всеми версиями приложения

ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯРАЗРЕШЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЕ
VPNТехническое название:
android.permission.INTERNET

 

Отображается в Play Store:
Полный доступ к сети

Получает доступ к Интернету. Приложение не может работать без этого разрешения.
VPNТехническое название:
android.permission.FOREGROUND_SERVICE

 

Отображается в Play Store:
Запуск в фоновом режиме

Позволяет надёжно запустить процесс VPN.
VPNТехническое название:
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE

 

Отображается в Play Store:
Просмотр подключения к сети

Позволяет приложению получать информацию о сетях (например, чтобы проверить, подключено ли устройство к сети).
Автоподключение при запускеТехническое название:
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED

 

Отображается в Play Store:
Запуск при старте

Позволяет приложению автоподключаться при запуске.
Google PlayТехническое название:
com.android.vending.BILLING

 

Отображается в Play Store:
Сервис подписки в Google Play

Позволяет совершать покупки внутри приложения через Google Play Store.
Консультант по безопасностиТехническое название:
android.permission.BLUETOOTH

 

Отображается в Play Store:
Сопряжение с устройствами Bluetooth

Проверяет, включен ли Bluetooth на устройстве. Функция «Консультант по безопасности» рекомендует пользователям отключать Bluetooth, когда они им не пользуются, чтобы предотвратить отслеживание через Bluetooth и минимизировать риски.
УведомленияТехническое название:
android.permission.POST_NOTIFICATIONS

 

Отображается приглашение разрешения:
Отправка уведомлений (Android 13 и выше)

Позволяет приложению отправлять вам уведомления (например, статус подключения к VPN, напоминания о сроке действия подписки, предупреждения о выставленных уязвимостях паролей)
Менеджер паролей ExpressVPN KeysТехническое название:
android.permission.USE_BIOMETRIC
android.permission.USE_FINGERPRINT

 

Отображается приглашение разрешения:
Биометрия (Android 10 и выше)

Авторизация в Keys с помощью биометрических данных (отпечаток пальца, лицо и т. д.)
Менеджер паролей ExpressVPN KeysТехническое название:
android.permission.CAMERA

 

Показ приглашения разрешения
Камера

Получает доступ к камере на вашем устройстве для настройки двухфакторной аутентификации в ExpressVPN Keys.
Автоподключение к VPN при использовании ненадежных сетейТехническое название:
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION

 

Показ приглашения разрешения
Локация

— Получает вашу точную локацию (по GPS и сети) при использовании автоподключения в ненадежных сетях.
— Получает доступ к вашей локации в фоновом режиме при использовании автоподключения в ненадежных сетях.
Автоподключение к VPN при использовании ненадежных сетейТехническое название:
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE

 

Отображается в Play Store:
Информация о подключении Wi-Fi

Отображает подключения Wi-Fi при автоподключении в ненадёжные сети Wi-Fi.

Разрешения, используемые только бета-версией приложения

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯРАЗРЕШЕНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ
InstabugТехническое название:
android.permission.WAKE_LOCK 

Отображается в Play Store:
Предотвращает переход устройства в спящий режим

Позволяет Instabug надежно работать в фоновом режиме.
InstabugТехническое название:
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

Запрос разрешения отображается:
Фото/Медиа/Файлы
Хранилище

— Читает содержимое вашего USB-накопителя. Instabug присоединяет диагностическую информацию, которую он сохранил при сообщении о проблеме.
— Изменяет или удаляет содержимое вашего USB-накопителя. Instabug хранит некоторую диагностическую информацию на вашем устройстве (например, скриншоты).
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