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При установке приложения ExpressVPN для Android требуются определённые разрешения, чтобы приложение работало так, как запланировано. Это руководство покажет вам, что это за разрешения и для чего они используются.
Прежде чем продолжить, обратите внимание, что:
- ExpressVPN для Android использует как можно меньше разрешений, чтобы обеспечить надёжный VPN-сервис.
- Разрешения, помеченные как «Показано приглашение разрешения», не обязательны для использования приложения. Однако вам нужно будет их включить, чтобы использовать определённые функции, такие как автоподключение и двухфакторная аутентификация для ExpressVPN Keys.
- ExpressVPN не отслеживает и не собирает данные о вашей онлайн-активности или подключениях. Чтобы узнать больше о нашем обязательстве к вашей конфиденциальности, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности ExpressVPN.
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Разрешения, используемые всеми версиями приложения
Разрешения, используемые только бета-версией приложения
Разрешения, используемые всеми версиями приложения
|ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ
|РАЗРЕШЕНИЯ
|ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
|VPN
|Техническое название:
android.permission.INTERNET
Отображается в Play Store:
|Получает доступ к Интернету. Приложение не может работать без этого разрешения.
|VPN
|Техническое название:
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
Отображается в Play Store:
|Позволяет надёжно запустить процесс VPN.
|VPN
|Техническое название:
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
Отображается в Play Store:
|Позволяет приложению получать информацию о сетях (например, чтобы проверить, подключено ли устройство к сети).
|Автоподключение при запуске
|Техническое название:
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
Отображается в Play Store:
|Позволяет приложению автоподключаться при запуске.
|Google Play
|Техническое название:
com.android.vending.BILLING
Отображается в Play Store:
|Позволяет совершать покупки внутри приложения через Google Play Store.
|Консультант по безопасности
|Техническое название:
android.permission.BLUETOOTH
Отображается в Play Store:
|Проверяет, включен ли Bluetooth на устройстве. Функция «Консультант по безопасности» рекомендует пользователям отключать Bluetooth, когда они им не пользуются, чтобы предотвратить отслеживание через Bluetooth и минимизировать риски.
|Уведомления
|Техническое название:
android.permission.POST_NOTIFICATIONS
Отображается приглашение разрешения:
|Позволяет приложению отправлять вам уведомления (например, статус подключения к VPN, напоминания о сроке действия подписки, предупреждения о выставленных уязвимостях паролей)
|Менеджер паролей ExpressVPN Keys
|Техническое название:
android.permission.USE_BIOMETRIC
android.permission.USE_FINGERPRINT
Отображается приглашение разрешения:
|Авторизация в Keys с помощью биометрических данных (отпечаток пальца, лицо и т. д.)
|Менеджер паролей ExpressVPN Keys
|Техническое название:
android.permission.CAMERA
Показ приглашения разрешения
|Получает доступ к камере на вашем устройстве для настройки двухфакторной аутентификации в ExpressVPN Keys.
|Автоподключение к VPN при использовании ненадежных сетей
|Техническое название:
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
Показ приглашения разрешения
|— Получает вашу точную локацию (по GPS и сети) при использовании автоподключения в ненадежных сетях.
— Получает доступ к вашей локации в фоновом режиме при использовании автоподключения в ненадежных сетях.
|Автоподключение к VPN при использовании ненадежных сетей
|Техническое название:
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
Отображается в Play Store:
|Отображает подключения Wi-Fi при автоподключении в ненадёжные сети Wi-Fi.
Разрешения, используемые только бета-версией приложения
|ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ
|РАЗРЕШЕНИЕ
|ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
|Instabug
|Техническое название:
android.permission.WAKE_LOCK
Отображается в Play Store:
|Позволяет Instabug надежно работать в фоновом режиме.
|Instabug
|Техническое название:
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Запрос разрешения отображается:
|— Читает содержимое вашего USB-накопителя. Instabug присоединяет диагностическую информацию, которую он сохранил при сообщении о проблеме.
— Изменяет или удаляет содержимое вашего USB-накопителя. Instabug хранит некоторую диагностическую информацию на вашем устройстве (например, скриншоты).