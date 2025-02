Permet les achats intégrés via le Google Play Store.

Vérifie si l’appareil fonctionne en Bluetooth. La fonctionnalité d’Assistant de sécurité incite les utilisateurs à désactiver le Bluetooth lorsqu’ils ne l’utilisent pas afin de prévenir les suivis Bluetooth et les risques de données.

La demande d’autorisation est affichée : Envoyer des notifications (Android 13 et plus)

Connexion à Keys en utilisant les données biométriques (empreinte, visage, etc.)

La demande d’autorisation est affichée : Biométrie (Android 10 et plus)

Connexion automatique aux réseaux non reconnus

Nom technique :

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION

android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION La demande d’autorisation est affichée

Localisation