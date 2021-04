Hur du skaffar ExpressVPN på din storbildsskärm

ExpressVPN för routrar är det bästa alternativet om man har en smart-TV, streamingenhet eller spelkonsol som inte kan installera ett VPN direkt och man behöver kunna ändra positioner och få tillgång till samtliga integritets- och säkerhetsfunktioner.

Du kan enkelt ändra position via routerna gränssnitt i din webbläsare. Med split tunneling kan varje enhet som ansluter till routern kopplas till den valda VPN-positionen, ställas in till “inget VPN” eller ställas in till att använda MediaStreamer. Routern och varje enhet som är ansluten till den räknas endast som en enhet mot gränsen på fem enheter. Om du bor i ett hushåll med användare som inte orkar (eller inte vet hur) ansluta till ett VPN så skyddar du dem utan att de behöver anstränga sig.