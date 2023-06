Enligt den senaste statistiken från Eksposure är det i Filippinerna flest selfies tas. På 100 000 invånare i staden Pasig, som leder ligan, tar 258 personer regelbundna självporträtt med kameran. Tvåa på listan är Manhattan i New York där 202 på 100 000 personer är regelbundna selfie-fotografer, följt av Miami, Florida, där 155 per 100 000 invånare tar regelbundna selfies.

Det är i Gen Z som männen tar flest selfies (i genomsnitt två per vecka), men Gen Z-kvinnorna tar hem priset med fler än fyra selfies varje vecka. Det är dubbelt så många som millennial-kvinnorna, som tar 1,5 selfies per vecka och Gen X-kvinnor som tar 1 per vecka.

En ny studie visar att Gen Z i genomsnitt tar 3,16 selfies per vecka, vilket är nästan 2,5 gånger så många som millennials, som landar på 1,37 per vecka i genomsnitt. Gen Z står också för trender som “smize” (att le med ögonen istället för att visa tänderna), 0.5-selfies och trafikspegel-selfies.

I jakten på innovativa selfies finns det de som gett sig in på farligt och till och med olagligt territorium. Selfies på tak eller tillsammans med vilda djur blev allt vanligare under en period och innebär oerhörda risker. Selfiepinnar har förbjudits vid vissa turistattraktioner, antingen av säkerhetsskäl (till exempel på museum) eller för att de skapar så mycket irritation. Sorgligt nog fortsätter selfie-relaterade dödsfall och skador att öka eftersom folk riskerar livet för att få till den “perfekta” bilden. Det väcker frågan om huruvida vår digitala fåfänga har gått för långt.

