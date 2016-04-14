В этом руководстве показано, как устранить ошибку Windows Installer 1721 при попытке установить приложение ExpressVPN:
Ошибка 1721. Проблема с этим пакетом установщика Windows. Не удалось запустить программу, необходимую для завершения установки. Обратитесь в службу поддержки или к поставщику пакета. Действие: Uninstall3x, расположение: C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\Uninstall.exe, команда: /S"_?=C:\Program Files (x86)\ExpressVPN""
Если вы столкнулись с этой ошибкой, установка приложения ExpressVPN будет невозможна.
Чтобы устранить проблему:
- Скачайте и откройте Средство устранения неполадок установки и удаления программ Microsoft.
- Нажмите Удаление.
- Выберите ExpressVPN > Далее.
- Нажмите Да, попробовать удалить.
- Дождитесь удаления приложения ExpressVPN. После завершения появится сообщение «Исправлено». Нажмите Закрыть.
- Перейдите в Настройки > Приложения. Проверьте, появляется ли ExpressVPN в списке Приложения. Если да, выберите его и нажмите Удалить.
Теперь приложение ExpressVPN удалено с вашего устройства. Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Windows заново.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.