Ten przewodnik pokaże Ci, jak rozwiązać błąd Windows Installer 1721 podczas próby zainstalowania aplikacji ExpressVPN:

Error 1721. There is a problem with this Windows Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Action: Uninstall3x, location: C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\Uninstall.exe, command: /S"_?=C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\""

Jeśli napotkasz ten błąd, instalacja aplikacji ExpressVPN nie będzie możliwa.

Aby rozwiązać problem:

Pobierz i otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z instalowaniem i odinstalowywaniem programów od Microsoft. Kliknij Odinstalowywanie. Wybierz ExpressVPN > Dalej. Kliknij Tak, spróbuj odinstalować. Poczekaj na odinstalowanie aplikacji ExpressVPN. Po zakończeniu pojawi się komunikat „naprawiono”. Kliknij Zamknij. Przejdź do Ustawienia > Aplikacje. Sprawdź, czy ExpressVPN nadal znajduje się na liście Aplikacje. Jeśli tak, wybierz go i kliknij Odinstaluj.

Aplikacja ExpressVPN została teraz odinstalowana z Twojego urządzenia. Pobierz i zainstaluj aplikację ExpressVPN na Windowsa w standardowy sposób.

Potrzebujesz pomocy?

Wróć do góry