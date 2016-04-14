คู่มือนี้จะแสดงวิธีแก้ไข Windows Installer error 1721 เมื่อลองติดตั้งแอป ExpressVPN:
Error 1721. There is a problem with this Window Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Action: Uninstall3x, location: C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\Uninstall.exe, command: /S"_?=C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\""
หากพบข้อผิดพลาดนี้ คุณจะไม่สามารถติดตั้งแอป ExpressVPN ได้
วิธีแก้ไข:
- ดาวน์โหลดและเปิด เครื่องมือแก้ไขปัญหาการติดตั้งและถอนการติดตั้งของ Microsoft
- คลิก กำลังถอนการติดตั้ง
- คลิก ExpressVPN > ต่อไป
- คลิก ใช่ ลองถอนการติดตั้ง
- รอให้แอป ExpressVPN ถูกถอนการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะมีข้อความว่า “fixed” ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิด
- ไปที่ การตั้งค่า > แอป ตรวจสอบว่า ExpressVPN ยังคงอยู่ในรายการ แอป หรือไม่ หากยังคงอยู่ ให้เลือกและคลิก ถอนการติดตั้ง
ขณะนี้แอป ExpressVPN ได้ถูกถอนการติดตั้งออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้ว ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป ExpressVPN สำหรับ Windows ตามปกติ
ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมสนับสนุนของ ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือทันที