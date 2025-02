이 가이드는 Windows 설치 관리자 오류 1721을 해결하는 방법을 안내합니다. 이 오류는 ExpressVPN 앱을 설치하려 할 때 발생할 수 있습니다:

Error 1721. There is a problem with this Window Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Action: Uninstall3x, location: C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\Uninstall.exe, command: /S"_?=C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\""

이 오류가 발생하면 ExpressVPN 앱을 설치할 수 없습니다.

문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요.

Microsoft 설치 및 제거 문제 해결 도구를 다운로드하고 실행하세요. Uninstalling(제거)을 클릭하세요. ExpressVPN > Next(다음)을 클릭하세요. Yes, try uninstall(예, 제거 시도)을 클릭하세요. ExpressVPN 앱이 제거될 때까지 기다리세요. 완료되면 “fixed”(해결됨) 메시지가 표시됩니다. Close(닫기)를 클릭하세요. 설정 > 앱으로 이동하세요. 앱 목록에서 ExpressVPN이 여전히 표시되는지 확인하세요. 표시된다면 선택하고 제거를 클릭하세요.

이제 ExpressVPN 앱이 기기에서 완전히 제거되었습니다. ExpressVPN 앱을 Windows에 정상적으로 다운로드 및 설치하세요.

