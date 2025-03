Tässä oppaassa näytetään, kuinka korjata Windows Installer -virhe 1721, kun yrität asentaa ExpressVPN-sovellusta:

Error 1721. There is a problem with this Window Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Action: Uninstall3x, location: C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\Uninstall.exe, command: /S"_?=C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\""

Jos kohtaat tämän virheen, et voi asentaa ExpressVPN-sovellusta.

Ongelman ratkaiseminen:

Lataa ja avaa Microsoft Install and Uninstall Troubleshooter. Napsauta Uninstalling. Napsauta ExpressVPN > Next. Napsauta Yes, try uninstall. Odota, että ExpressVPN-sovellus poistetaan. Kun prosessi on valmis, näytölle ilmestyy viesti ”fixed”. Napsauta Close. Siirry kohtaan Asetukset > Sovellukset. Tarkista, näkyykö ExpressVPN yhä Sovellukset-luettelossa. Jos kyllä, valitse se ja napsauta Poista asennus.

ExpressVPN-sovellus on nyt poistettu laitteeltasi. Lataa ja asenna ExpressVPN-sovellus Windowsille normaalisti.

