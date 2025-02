このガイドでは、ExpressVPN アプリのインストール時に発生するWindowsインストーラー エラー1721 の解決方法をご紹介します。

Error 1721. There is a problem with this Windows Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Action: Uninstall3x, location: C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\Uninstall.exe, command: /S"_?=C:\Program Files (x86)\ExpressVPN""

このエラーが発生すると、ExpressVPNアプリをインストールできません。

解決方法:

Microsoftインストールおよびアンインストール トラブルシューティング ツールをダウンロードして開きます [Uninstalling] をクリックします [ExpressVPN] > [Next] をクリックします [Yes, try uninstall] をクリックします ExpressVPN アプリのアンインストールが完了するまで待ちます。完了すると「fixed」というメッセージが表示されるので、[Close] をクリックします [設定] > [アプリ] に移動し、ExpressVPN がまだ [アプリ] リストに表示されているか確認します。表示されている場合は選択し、[アンインストール] をクリックします

これで ExpressVPN アプリはデバイスからアンインストールされました。Windows版ExpressVPN アプリを通常通りダウンロード&インストールしてください。

