Hvis det står i spesifikasjonene at smart-TV-en din kjører Android TV, så skal den kunne kjøre ExpressVPN for Android uten problemer. Men ExpressVPN er langt ifra bare et Android-TV-VPN, og tilbyr løsninger for alle typer smart-TV-er, inkludert de som ikke kan installere noen VPN-app. For eksempel kan ikke smart-TV-er fra Samsung kjøre VPN-programvare, men de kan bruke MediaStreamer-tjenesten til ExpressVPN. Dessuten kan alle enheter med internett-tilkobling koble seg til ExpressVPN via en VPN-aktivert Wi-Fi-ruter.

Sjekk ut vår komplette veiledning for hvordan du får ExpressVPN på TV-en din, eller kontakt kundestøtte for råd om din spesifikke situasjon.