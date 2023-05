VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Eén VPN account op alle apparaten. Gratis apps krijgen

Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijkaan uitgerold op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie (compatibel met Chrome, Opera, Edge, Vivaldi en Brave), en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android.

Wanneer u de functie Ontgrendelen met biometrie inschakelt, krijgt u toegang tot de inloggegevens die u in ExpressVPN Keys hebt opgeslagen zonder dat u uw primaire wachtwoord hoeft in te typen, en dat maakt het makkelijker voor u om de veiligheid van uw wachtwoorden in eigen hand te houden.

ExpressVPN Keys heeft geen toegang tot uw biometrische gegevens

ExpressVPN Keys krijgt alleen bericht van iOS of de biometrische authenticatie is gelukt of niet. Het heeft geen toegang tot informatie in verband met de biometrie in kwestie en kan ook geen informatie daarover opslaan.

Lees meer over hoe Apple omgaat met biometrische veiligheid voor Touch ID en Face ID.

Uw primaire wachtwoord houdt uw informatie veilig

De functie Ontgrendelen met biometrie komt niet in plaats van uw ExpressVPN Keys primaire wachtwoord en verzwakt de veiligheid van ExpressVPN Keys niet.

Zelfs wanneer de functie Ontgrendelen met biometrie is ingeschakeld, worden de gegevens die in ExpressVPN Keys zijn opgeslagen altijd versleuteld met uw primaire wachtwoord en voortdurend beschermd door zero-knowledge encryptie. Lees meer over de veiligheid van ExpressVPN Keys.

Biometrie en primaire wachtwoordveiligheid voor iOS

Wanneer u de functie Ontgrendelen met biometrie inschakelt:

Uw primaire wachtwoord is veilig opgeslagen in de Secure Enclave en alleen de ExpressVPN-app kan daarbij, geen enkele andere app of dienst.

Als de biometrische authenticatie gelukt is, krijgt ExpressVPN Keys toegang tot het primaire wachtwoord dat is opgeslagen in de Secure Enclave en ontgrendelt uw inloggegevens ermee.

Wanneer u de functie Ontgrendelen met biometrie uitschakelt:

Het primaire wachtwoord dat in de Secure Enclave wordt bewaard, wordt meteen gewist.

Wanneer u uitlogt of de ExpressVPN iOS-app verwijdert:

Wanneer u uit de app uitlogt, wordt uw primaire wachtwoord in de Secure Enclave meteen gewist. Wanneer u de app verwijdert, blijft het primaire wachtwoord in de Secure Enclave bewaard, maar geen enkele andere app kan erbij of er gebruik van maken.

Wanneer er nieuwe biometrie wordt toegevoegd op uw iOS-apparaat:

U kunt ExpressVPN Keys niet meer ontgrendelen met biometrie totdat u uw primaire wachtwoord opnieuw hebt ingevoerd. Zo bent u er zeker van dat uw inloginformatie veilig is, zelfs als iemand in staat zou zijn om zijn/haar biometrie op uw apparaat te zetten zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven.

Hulp nodig?

Terug naar boven