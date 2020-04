Vorrei dire che sono stata estremamente soddisfatta di ExpressVPN mentre io e i miei figli eravamo in Asia. Loro studiavano da casa, perciò era importante poter raggiungere determinati siti web dall'Asia con un tempo di risposta accettabile. Sono anche riuscita a tenermi in contatto con amici e parenti tramite Facebook. Ora che siamo tornati negli USA, non abbiamo più bisogno di una VPN, ma consiglio vivamente ExpressVPN agli amici e mi registrerò di nuovo quando tornerò in Asia!

Joan