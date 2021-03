Scarica ExpressVPN, la miglior VPN per mobile

Facciamo sempre più affidamento sui nostri telefoni cellulari per attività quotidiane come inviare messaggi ad amici e familiari, guardare video e ascoltare musica, andare sui social media, giocare, fare operazioni bancarie, scattare foto e navigare con le mappe. Molti dei tuoi dati personali e privati possono essere registrati dal tuo provider di servizi internet, spie e persino venduti, a meno che tu non disponga di garanzie sulla privacy e sulla sicurezza. ExpressVPN protegge i tuoi dati con un solo clic.

Se viaggi all'estero con il tuo cellulare, una VPN può aiutarti a eludere la censura locale facendoti apparire come se fossi in un altro paese, in modo da poter sbloccare i tuoi servizi web e app preferiti. E se vuoi guardare in streaming uno spettacolo o un film che non è disponibile nel tuo paese, una VPN può aiutarti anche in questo.