3. Twin Peaks : Fire Walk with Me

Où regarder : Stan (AU), The Criterion Channel (CA, U.S.), Globo Play (BR), Mubi (SG), Max (U.S.)

Twin Peaks : Fire Walk with Me est un film préquel qui vous ramène à la dernière semaine de la vie de Laura Palmer. Le film fournit une histoire cruciale sur les luttes de Laura et les forces sinistres qui l'entourent. C'est une pièce essentielle du puzzle, offrant une compréhension plus profonde du personnage de Laura et des événements qui ont déclenché la série.