3. Twin Peaks: Fire Walk with Me

Missä katsoa: Stan (AU), The Criterion Channel (CA, U.S.), Globo Play (BR), Mubi (SG), Max (U.S.)

Twin Peaks: Fire Walk with Me on esiosaelokuva, joka vie sinut takaisin Laura Palmerin elämän viimeiselle viikolle. Elokuva tarjoaa tärkeän taustatarinan Laurasta ja häntä ympäröivistä synkistä voimista. Se on oleellinen osa palapeliä, joka tarjoaa syvemmän ymmärryksen Laurasta ja tapahtumista, jotka saivat sarjan liikkeelle.