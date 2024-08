Paramount Plus

Cena: od 8 EUR/miesiąc Darmowa wersja próbna: 7 dni

Paramount Plus to popularna usługa streamingowa wśród fanów pragnących doświadczyć „Miasteczka Twin Peaks“. Ta platforma zawiera wszystkie trzy sezony kultowego serialu, co daje fanom możliwość powrotu do zagadki morderstwa Laury Palmer, odwiedzenie mieszkańców miasteczka i przygotowanie się na epicki powrót Agenta Coopera. Fani z Irlandii oglądający z ExpressVPN powinni połączyć się z lokalizacją serwera w Irlandii, aby oglądać „Miasteczka „Miasteczko Twin Peaks”“ z dowolnego miejsca na świecie.