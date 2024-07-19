Будет ли новый «Твин Пикс»?

Ходят слухи, что среди секретных проектов режиссера Дэвида Линча может быть возвращение «Твин Пикс». Однако это никогда не было официально подтверждено.

В интервью Линч намекал на новые проекты, но не давал никаких подробностей. Соавтор Марк Фрост также не говорил ничего конкретного относительно возможного возвращения «Твин Пикс». Несмотря на отсутствие четкой информации, культовый статус сериала «Твин Пикс» может означать, что мы в конечном итоге еще вернемся в этот город.