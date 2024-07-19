Где смотреть «Твин Пикс» онлайнГде смотреть «Твин Пикс» онлайн
Убийство Лоры Палмер по-прежнему преследует жителей туманного Твин Пикс. Совы могут быть не тем, чем кажутся, а хорошая чашка кофе, о которой вы мечтали с утра, может быть связана с какой-нибудь тайной. Вы готовы вновь погрузиться в этот зловещий и странно затягивающий сериал? Вот где можно смотреть «Твин Пикс» онлайн.
Где смотреть «Твин Пикс» онлайн бесплатно
Смотрите «Твин Пикс» с ExpressVPN, чтобы обойти любые установленные в вашей локальной сети (например, офиса или учебного заведения) ограничения. Смотрите видео онлайн под надежной защитой, на отличной скорости и в формате HD, где бы вы ни находились. Вот все способы смотреть сериал онлайн!
10 play
Цена: бесплатно Бесплатный пробный период: нет
Бесплатно погрузитесь в первые два сезона «Твин Пикс» на 10 play. Следуйте за агентом Купером, который расследует убийство Лоры Палмер и раскрывает тайны Твин Пикс — казалось бы, совершенно идиллического городка. Обратите внимание, что сервис не показывает третий сезон «Твин Пикс» и сопутствующие фильмы. Австралийские поклонники шоу, выбравшие ExpressVPN, должны будут подключиться к локации VPN-серверов в Австралии, чтобы смотреть «Твин Пикс» на 10 play из любой точки мира.
Где смотреть онлайн сериал «Твин Пикс» в США?
Paramount+
Цена: от 6 долл. США/месяц Бесплатный пробный период: семь дней
Ваши поиски агента Купера и незабываемого мира «Твин Пикс» закончатся здесь. Paramount Plus предлагает все три сезона культового сериала, чтобы вы могли сполна насладиться мрачной загадкой, заставившей всех задаваться вопросом: «Кто убил Лору Палмер?» Если вы живете в Америке и пользуетесь ExpressVPN, обязательно выбирайте локацию серверов в США, чтобы смотреть «Твин Пикс» из любой точки мира.
Где смотреть онлайн сериал «Твин Пикс» в Британии?
Paramount+
Цена: от 7 британских фунтов/месяц Бесплатный пробный период: семь дней
Британские фанаты, жаждущие вернуться в сюрреалистичный и прекрасный мир «Твин Пикс», должны обратить внимание на Paramount Plus! В нем доступны все три сезона культового сериала, включая «Твин Пикс: Возвращение». Британские фанаты сериала, выбравшие ExpressVPN, обязательно должны подключиться к локации VPN-серверов в Великобритании, чтобы смотреть «Твин Пикс» из любой точки мира.
Now TV
Цена: от 7 британских фунтов/месяц Бесплатный пробный период: семь дней
Для британских зрителей, желающих окунуться в эпический третий сезон «Твин Пикс», у Now TV есть всё неободимое. Готовьтесь к умопомрачительному возвращению агента Купера и более глубокому знакомству с другой стороной Твин Пикс в третьем сезоне. Британские поклонники шоу, выбравшие ExpressVPN, должны будут подключиться к локации VPN-сервера в Великобритании, чтобы смотреть «Твин Пикс: Возвращение» из любой точки мира.
Где смотреть онлайн «Твин Пикс» в Австралии
10 play
Цена: бесплатно Бесплатный пробный период: нет
Австралийские поклонники «Твин Пикс», слушайте внимательно! 10 play позволяет вам вновь окунуться в магию первых двух сезонов, причем абсолютно бесплатно (хоть и с несколькими рекламными вставками). Все, что вам нужно — аккаунт, который можно создать бесплатно! Примечание: третий сезон «Твин Пикс: Возвращение» здесь отсутствует. Австралийские поклонники шоу, выбравшие ExpressVPN, должны будут подключиться к локации VPN-сервера в Австралии, чтобы смотреть «Твин Пикс» на 10 play из любой точки мира.
Paramount+
Цена: от 10 долл. Австралии/месяц Бесплатный пробный период: семь дней
Желаете полностью погрузиться в атмосферу «Твин Пикс» — со всеми пауками и паутиной? Paramount Plus позволяет вам смотреть все три сезона головокружительной саги без перерыва. Поклонники из Австралии, которые смотрят шоу с ExpressVPN, обязательно подключайтесь к локации VPN-серверов в Австралии, чтобы смотреть «Твин Пикс» из любой точки мира.
Где смотреть онлайн «Твин Пикс» в Ирландии
Paramount+
Цена: от 8 евро в месяц Бесплатный пробный период: семь дней
Paramount Plus — это отличный потоковый сервис для поклонников «Твин Пикс». Этот сервис включает все три сезона культового сериала, что делает его отличным способом для фанатов освежить в памяти убийство Лоры Палмер, заново познакомиться с эксцентричными жителями городка и подготовиться к эпическому возвращению агента Купера. Ирландские фанаты, которые смотрят шоу с ExpressVPN, обязательно должны подключиться к локации VPN-серверов в Ирландии, чтобы смотреть «Твин Пикс» из любой точки мира.
Now TV
Цена: от 12 евро в месяц Бесплатный пробный период: семь дней
Смотрите головокружительный третий сезон «Твин Пикс: Возвращение» на Now TV. Это сервис предлагает отличный способ посмотреть сериал в своем собственном темпе. Ирландские фанаты, которые смотрят шоу с ExpressVPN, обязательно подключайтесь к локации VPN-серверов в Ирландии, чтобы смотреть «Твин Пикс: Возвращение» из любой точки мира.
Где смотреть онлайн «Твин Пикс» в Германии
Paramount+
Цена: от 8 евро в месяц Бесплатный пробный период: семь дней
Независимо от того, смотрите ли вы этот сериал впервые или просто хотите в очередной раз насладиться этим сюрреалистическим шедевром, Paramount Plus — это то, что вам нужно. Этот стриминговый сервис предлагает немецким фанатам «Твин Пикс» всё необходимое, чтобы снова погрузиться в атмосферу тайны и загадок. Если вы смотрите сериал с ExpressVPN, обязательно подключитесь к локации VPN-серверов в Германии, чтобы смотреть «Твин Пикс» из любой точки мира.
Где смотреть онлайн «Твин Пикс» в Канаде
Paramount+
Цена: от 10 долл. Канады/месяц Бесплатный пробный период: семь дней
Канадцам, которые хотели бы посмотреть «Твин Пикс», стоит обратить внимание на Paramount Plus! Оригинальных сезонов тут нет, зато есть третий сезон, «Твин Пикс: Возвращение», ставший темой оживленных обсуждений. Канадские фанаты, смотрящие сериал с ExpressVPN, обязательно подключитесь к локации VPN-серверов в Канаде для наилучшего качества трансляции.
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Можно ли использовать VPN для просмотра «Твин Пикс» в другой стране?
Вы можете смотреть «Твин Пикс», подключившись к локации VPN-серверов в другой стране, но это может нарушать условия предоставления услуг вашего потокового сервиса и ExpressVPN. ExpressVPN — это инструмент для безопасной и конфиденциальной работы в Интернете, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пока вы подключены к нашим VPN-серверам, мы и сами не можем узнать, чем вы занимаетесь в Сети. Поэтому мы призываем вас уважать индустрию развлечений и соблюдать все применимые законы, правила и условия предоставления услуг.
О чем сериал «Твин Пикс»?
«Твин Пикс» — культовый мистический сериал, действие которого происходит в идиллическом городке с тем же самым названием. В сериале рассказывается о том, как агент ФБР Дейл Купер ведет дело об убийстве местной красавицы и всеобщей любимицы Лоры Палмер. Расследуя дело, агент Купер открывает тревожные секреты, скрывающиеся за фасадом благополучного городка. Сны и сверхъестественное начинают переплетаться с реальностью, размывая границы между разумом и чем-то совершенно более странным.
О чем сериал «Твин Пикс: Возвращение»?
«Твин Пикс: Возвращение», также известный как третий сезон сериала «Твин Пикс» или просто «Возвращение», начинается спустя 25 лет после, что уж там. довольно-таки неоднозначного финала второго сезона. «Возвращение» продолжает историю Дейла Купера и погружает вас в атмосферу, полную новых тайн, которые связывают агента Купера с темной силой, охватившей город.
Как смотреть «Твин Пикс» в правильном порядке?
Ищете правильный порядок просмотра «Твин Пикс»? Мы подскажем вам, как смотреть «Твин Пикс» в правильном порядке, чтобы вы могли полностью оценить сложный сюжет сериала.
1. «Твин Пикс», первый сезон
Где смотреть: Paramount Plus (Австралия, Германия, Ирландия, Великобритания, США), 10 play (Австралия)
Путешествие начинается с первого сезона «Твин Пикс», который знакомит вас с очаровательным городком Твин Пикс и его эксцентричными жителями. Убийству Лоры Палмер посвящено расследование, которое возглавляет агент ФБР Дейл Купер. Пытаясь найти убийцу, он раскрывает темные секреты, скрытые под спокойной поверхностью города. Этот сезон закладывает основу основного сюжета и знакомит зрителей с ключевыми персонажами и темами.
2. Твин Пикс, второй сезон
Где смотреть: Paramount Plus (Австралия, Германия, Ирландия, Великобритания, США), 10 play (Австралия)
Второй сезон «Твин Пикс» углубляется в тайны, окружающие идиллический город. Расследование смерти Лоры Палмер продолжается, приводя к новым поворотам и откровениям. Сезон усиливает жуткую и сюрреалистическую атмосферу, а завершается драматическим и неожиданным финалом.
3. Твин Пикс: Сквозь огонь
Где смотреть: Stan (Австралия), The Criterion Channel (Канада, США), Globo Play (Бразилия), Mubi (Сингапур), Max (США)
«Твин Пикс: Сквозь огонь» — это приквел, который переносит вас в последнюю неделю жизни Лоры Палмер. Фильм рассказывает важную историю о борьбе Лоры и зловещих силах, окружающих её. Это важный элемент пазла, предлагающий более глубокое понимание характера Лоры и событий, с которых начинается сюжет основной части сериала.
4. Твин Пикс: Возвращение
Где смотреть: Paramount Plus (Австралия, Канада, Германия, Ирландия, Великобритания, США), Now TV (Ирландия, Великобритания)
«Твин Пикс: Возвращение» – это третий сезон шоу, продолжающий таинственную историю через целых 25 лет после оригинальной серии. Вы встретите новых персонажей, столкнетесь с новыми загадками... и агентом Купером, который продолжает сражаться с темными силами, преследующими этот город. Чем больше он узнает и чем сильнее пытается исправить ситуацию, тем более страшные выводы открываются ему.
5. Твин Пикс: Утраченное
Где смотреть: Mubi (Сингапур)
«Твин Пикс: Утраченное» — это сборник удаленных сцен из «Твин Пикс: Сквозь огонь». Эти сцены показывают дополнительный контекст истории и помогают глубже понять сюжет «Твин Пикс».
Будет ли новый «Твин Пикс»?
Ходят слухи, что среди секретных проектов режиссера Дэвида Линча может быть возвращение «Твин Пикс». Однако это никогда не было официально подтверждено.
В интервью Линч намекал на новые проекты, но не давал никаких подробностей. Соавтор Марк Фрост также не говорил ничего конкретного относительно возможного возвращения «Твин Пикс». Несмотря на отсутствие четкой информации, культовый статус сериала «Твин Пикс» может означать, что мы в конечном итоге еще вернемся в этот город.
Актёрский состав «Твин Пикс»
Вот основные актеры всех трех сезонов сериала «Твин Пикс»:
Кайл Маклахлен в роли Дейла Купера.
Майкл Онткин в роли Гарри С. Трумена (Сезоны 1 и 2).
Мэдхен Амик в роли Шелли Джонсон.
Дана Эшбрук в роли Бобби Бригза.
Ричард Беймер в роли Бенджамина Хорна.
Лара Флинн Бойл в роли Донны Хейворд (сезоны 1 и 2).
Шерилин Фенн в роли Одри Хорн.
Уоррен Фрост в роли доктора Вильяма Хейворда.
Пегги Липтон в роли Нормы Дженнингс.
Джеймс Маршалл в роли Джеймса Хёрли.
Эверетт Макгилл в роли Большого Эда Хёрли.
Джек Нэнс в роли Пита Мартелла.
Джоан Чен в роли Джози Пэккард (сезоны 1 и 2).
Пайпер Лори в роли Кэтрин Пэккард Мартелл.
Рэй Уайз в роли Лиланда Палмера.
Шерил Ли в роли Лоры Палмер / Мэдди Фергюсон.
Гарри Гоаз в роли Энди Бреннена.
Кимми Робертсон в роли Люси Моран.
ЧаВо: «Твин Пикс»
Нет, «Твин Пикс: Северо-Западный Проход» (1990) был специальной версией пилотной серии с другой концовкой, показанной как ТВ-фильм для европейского рынка.
Да, «Твин Пикс» вполне можно отнести к таким сериалам. Начинаясь как детектив, где расследуется убийство, сериал вскоре обретает мрачные и паранормальные оттенки, сочетая их с драматическим повествованием.
Просмотр всех трех сезонов «Твин Пикс» займет примерно 50 часов. Это 30 эпизодов первых двух сезонов и 18 эпизодов третьего сезона «Твин Пикс: Возвращение».
Лора Палмер, сыгранная Шерил Ли. Ее убийство — центральная загадка сериала.
Нет, рекомендуется сначала посмотреть оригинальные сезоны «Твин Пикс» и только потом браться за «Твин Пикс: Возвращение». Новый сезон развивает сюжетные линии и характеры героев из оригинального сериала.
Нет, шоу «Твин Пикс» отсутствует в каталогах этого сервиса. Вы можете найти его на других стриминговых платформах, таких как Paramount Plus, в зависимости от вашего региона.
Вы можете смотреть «Твин Пикс: Возвращение» на NEON до 31 июля 2024 года. Первые два сезона недоступны на каких-либо стриминговых платформах в Новой Зеландии.
«Твин Пикс» недоступен на каких-либо стриминговых платформах в Индии.
Да, вы можете бесплатно посмотреть первые два сезона шоу «Твин Пикс» на 10 play, если вы находитесь в Австралии.
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