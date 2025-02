3. Twin Peaks: Fire Walk with Me

Wo streamen? Stan (AU), The Criterion Channel (CA, U.S.), Globo Play (BR), Mubi (SG), Max (U.S.)

Twin Peaks: Fire Walk with Me ist ein Prequel-Film, der Sie in die letzte Woche von Laura Palmers Leben zurückversetzt. Der Film bietet eine entscheidende Hintergrundgeschichte über Lauras Kämpfe und die unheimlichen Kräfte, die sie umgeben. Es ist ein wesentliches Puzzlestück, das ein tieferes Verständnis von Lauras Charakter und den Ereignissen, die die Serie in Gang setzen, bietet.