Un VPN pour chaque appareil Amazon

Un VPN est un moyen sûr et facile de sécuriser votre Fire Stick et votre Fire TV. ExpressVPN propose des applis faciles à utiliser que vous pouvez télécharger et installer en quelques secondes.

Lorsque vous vous connectez à un serveur VPN sécurisé, vous êtes immédiatement en mesure de masquer votre adresse IP, sécuriser votre connexion, et naviguer de façon privée.

ExpressVPN fonctionne sur pratiquement tous les appareils Amazon, y compris :

Fire TV Stick 2e génération, Fire TV Stick 3e génération

Fire TV Cube

À NOTER : Fire TV première génération n'est pas compatible avec ExpressVPN ni aucun autre VPN. Toutes les autres versions de Fire Stick et de Fire TV sont prises en charge.