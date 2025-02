De nombreuses personnes décident de quitter Twitter pour des raisons de vie privée ou de bien-être numérique. En France, l’Arcom a récemment ouvert des enquêtes suite aux accusations de manipulation de l’algorithme par Elon Musk. Une affaire qui soulève l’importance de la confidentialité sur les réseaux sociaux et des questions sur la gouvernance technologique.

Si vous êtes décidé à supprimer votre compte Twitter, sachez que vous aurez un délai de 30 jours de désactivation avant la suppression définitive. Cependant, même après ce délai, certaines de vos données peuvent être conservées. Alors, comment supprimer un compte Twitter sans laisser de traces ? Suivez notre guide.

Ce qu’il faut savoir avant de supprimer compte Twitter X

La suppression de votre compte Twitter est définitive. Une fois que vous avez confirmé la suppression de votre compte après la période de 30 jours de désactivation, vous ne pourrez plus récupérer vos tweets, abonnés, messages ou toute autre donnée associée. Vous pouvez sauvegarder toutes les informations importantes en téléchargeant vos données avant de supprimer votre compte.

Vérifiez également les services ou applications tiers qui utilisent votre compte Twitter pour se connecter, car vous risqueriez de perdre l’accès à ces services si vous supprimez définitivement votre compte. Si vous avez un abonnement Premium ou tout autre service payant, assurez-vous de le résilier avant de supprimer le compte pour éviter les frais.

Voici ce qui se passe lorsque vous supprimez votre compte Twitter :

Vous ne pourrez plus vous connecter à votre compte, accéder à vos tweets, abonnés ou messages privés. Votre profil deviendra inaccessible pour vous et les autres utilisateurs.

Les mentions de votre nom d’utilisateur dans les tweets d’autres personnes continueront d’apparaître, mais elles ne redirigeront plus vers votre profil.

Vos tweets et autres données peuvent toujours apparaître dans les résultats de recherche sur Google ou Bing pendant un certain temps.

Votre nom d’utilisateur est disponible, Twitter peut le réattribuer ce nom à un autre utilisateur.

En ce qui concerne vos données, comme indiqué dans sa politique de confidentialité, Twitter peut les conserver pendant une durée de 18 mois.

La désactivation de votre compte X n’annule pas automatiquement vos abonnements en cours. Si vous avez souscrit à des abonnements payants via l’application X, ils resteront actifs. Vous devez gérer ces abonnements directement dans l’application avant de supprimer votre compte. En revanche, si vous avez effectué vos achats sur le site X.com, ces abonnements seront annulés automatiquement après la désactivation de votre compte.

Comment télécharger vos données sur Twitter ?

Rendez-vous sur votre compte et cliquez sur Plus dans la barre latérale Cliquez sur Télécharger une archive de vos données.

Saisissez votre mot de passe. Twitter vous enverra un code par email ou SMS. Saisissez le code, puis cliquez sur Demander vos données. Twitter vous enverra un email dans un délai de 24h, avec l’archive de vos données sous un fichier Zip.

Comment supprimer un compte Twitter sur ordinateur ?

Cliquez sur Plus sur la barre latérale gauche, puis sur Paramètres et confidentialité.

Cliquez sur Votre compte > Désactiver le compte

Cliquez sur Désactiver.

Saisissez votre mot de passe, puis confirmez la désactivation.

Pour supprimer définitivement votre compte Twitter, vous ne devez pas vous reconnecter sur votre compte sous 30 jours.

Comment supprimer un compte Twitter sur mobile (Android ou iOS) ?

Cliquez sur votre Profil, puis Paramètres et confidentialité. Cliquez sur Votre Compte > Désactiver le compte.

Vous atterrissez sur une page expliquant les implications de la désactivation su compte. Cliquez sur Désactiver. Saisissez votre mot de passe, puis confirmez la désactivation. La suppression définitive de votre compte Twitter ne sera effective que si vous ne vous connectez pas à votre compte dans les 30 jours suivant la désactivation.

Désactiver ou supprimer un compte Twitter : quelles différences ?

Désactiver ou supprimer un compte Twitter dépend de vos intentions. Si vous souhaitez simplement faire une pause, la désactivation est une option idéale. Elle bloque l’accès à votre compte et rend votre profil invisible pendant une période de 30 jours. Vos messages privés resteront disponibles pendant la période de désactivation. Vous avez la possibilité de revenir sur votre décision en vous reconnectant à votre compte.

En revanche, si vous êtes certain de vouloir quitter définitivement Twitter, vous pouvez opter pour la suppression de votre compte. Une fois la période de désactivation terminée, votre compte sera supprimé de manière permanente, et toutes vos données, y compris vos tweets, seront irréversiblement effacées. Si votre compte Twitter n’a pas été supprimé après 30 jours, vérifiez si vous vous êtes connecté via des applications tierces. En effet, la connexion à Twitter réactive automatiquement votre compte durant cette période.

Pas prêt à supprimer votre compte Twitter ? Pensez à le sécuriser

Si vous n’êtes pas encore prêt à supprimer votre compte Twitter, vous pouvez prendre des mesures pour le sécuriser.

Commencez par activer l’authentification à deux facteurs (2FA) pour renforcer la protection de votre compte. Rendez-vous dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur Plus > Paramètres et confidentialité > Sécurité et accès au compte > Sécurité > Authentification à deux facteurs.

Réglez vos paramètres de confidentialité et sécurité dans Plus > Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité. Vous avez la possibilité de rendre votre compte privé. Vous pouvez limiter les personnes qui peuvent vous envoyer des messages directs ou vous mentionner dans leurs tweets. Si nécessaire, vous pouvez également bloquer des utilisateurs pour qu’ils ne puissent plus interagir avec vous, vous suivre ou voir votre contenu.

Si vous êtes préoccupés par les données que Twitter collecte sur vous, vous pouvez également les limiter dans la rubrique Partage des données et personnalisation sous Confidentialité et sécurité.

Quelles sont les alternatives à Twitter ?

Si la confidentialité en ligne fait partie de vos priorités, plusieurs alternatives à Twitter peuvent répondre à vos besoins. Des plateformes comme Mastodon et Bluesky offrent une expérience de réseau social décentralisé, où vous pouvez choisir le serveur (ou instance) auquel vous souhaitez vous joindre et définir des règles de modération adaptées à vos préférences. Ces services sont conçus pour protéger votre vie privée, avec des pratiques qui limitent la collecte de vos données personnelles.

Diaspora est une autre option qui privilégie la confidentialité, en étant décentralisée et sans publicités ni suivi de données. Vous devez choisir un pod avant de vous inscrire sur la plateforme. Si vous recherchez une alternative plus axée sur la messagerie, vous pouvez opter pour Signal bien que ce dernier ne soit pas considéré comme un réseau social traditionnel.

Restez en sécurité sur Twitter et les réseaux sociaux

Lorsque vous naviguez sur Twitter ou d’autres réseaux sociaux, il est essentiel de prendre des mesures pour protéger votre vie privée et sécuriser vos échanges. Les plateformes collectent une grande quantité de données sur leurs utilisateurs, et il peut être difficile de savoir jusqu’où vont ces informations une fois qu’elles sont partagées. En plus des réglages de confidentialité disponibles dans les paramètres de vos comptes, vous pouvez également adopter des solutions de sécurité supplémentaires lors de votre navigation.

Utiliser un VPN permet de masquer votre emplacement ou de sécuriser votre connexion internet, vous aidant ainsi à préserver votre confidentialité et à protéger vos informations personnelles contre des tentatives d'intrusion. Le VPN peut être particulièrement utile pour limiter les risques d'espionnage numérique et garantir que vos interactions restent privées, même lorsque vous êtes connecté à des réseaux publics.

