Kyllä! Voit suoratoistaa kaikki Love Island UK:n kaudet Hulu-palvleussa. Jos et ole vielä palvelun tilaaja, tällä hetkellä saatavilla on kuukauden ilmainen kokeilujakso.

Brittiläisen Love Island -version lisäksi tarjolla on Love Island USA, josta on käynnissä 4. kausi. Love Island USA:n viimeisimmän kauden voi katsoa Peacock -palvelussa!

Jos olet Isossa-Britanniassa , paras tapa katsoa Love Island UK (mukaan lukien kaikki aikaisemmat kaudet!) on suoratoistopalvelu ITVX (aiemmin nimeltään ITV Hub). ITVX:n suoratoisto on täysin ilmaista, ja käyttäjien tarvitsee vain antaa toimiva brittiläinen postinumero (esim. LL32 8PR, NN3 2BZ) tiliä luodessaan.

Vuoden 2022 Love Island -kausi on kahdeksas, ja sen juontaja on Laura Whitmore .

Love Island on brittiläinen tosi-TV-deittisarja, jossa seurataan rantahuvilassa oleilevia tyylikkäitä sinkkuja, jotka tutustuvat tosiinsa ja valitsevat lopulta parinsa. Voittajapariskunta saa 50 000 punnan palkkion, joten romantiikan lisäksi luvassa on draamaakin.

Oletko valmis? Love Islandin brittiversion kuuma 8. kausi on nyt saatavilla netissä! Olit sitten fani tai uusi katsoja, me kerromme miten katsoa Love Island UK 2022 -kausi netissä.

Need help? Chat with us!