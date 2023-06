Kyllä, Hilary Farr on oikea sisustussuunnittelija. Remppa vai muutto -ohjelmassa esiintymisen lisäksi hän on Hilary Farr Designs -sisustusyrityksen johtaja. Hän on suunnitellut tuotteita, kuten mattoja, kankaita, huonekaluja, valaisimia ja paljon muuta. Monet hänen kokoelmansa julkaistaan yhteistyössä muiden brändien kanssa, kuten Braxton Ciller ja Grandview Gallery.

DirecTV on jälleen yksi hyvä tapa seurata tv-ohjelmia, mukaan lukien kaikkea HGTV:llä esitettävää sisältöä. DirecTV:stä löytyy joitain Remppa vai muutto -jaksoja kaudelta 11 sekä koko kaudet 15–19. Palveluun on viiden päivän ilmainen kokeilu, mutta sinun täytyy antaa voimassa oleva yhdysvaltalainen lähiosoite sekä luottokorttitiedot rekisteröityessäsi.

Fubo (aiemmin fubotv) on keskeinen suoratoistopalvelu. Sieltä löytyy lukuisia viihdekanavia, mukaan lukien HGTV. Remppa vai muutto -ohjelmasta on saatavilla vain kaudet 1–3 ja 10–19. Fuboon on saatavilla seitsemän päivän ilmainen kokeilu. Saatat joutua antamaan voimassa olevan yhdysvaltalaisen postinumeron (kuten 30301 tai 11222).

Discovery+ on suoratoistopalvelu, jonka jokainen Remppa vai muutto -fani tarvitsee. Palvelusta löytyy ohjelman kaikki kaudet, ja uudet jaksot tulevat saataville jo niiden tv-ensiesityksen päivänä. Discovery+:aan on saatavilla seitsemän päivän ilmainen kokeilu.

Kilpailu käydään sen välillä, jääkö vai muuttaako kodinomistaja. Koko ohjelman aikana Hilary on saavuttanut enemmän voittoja, sillä hän on saanut monet omistajat ihastumaan koteihinsa uudelleen.

Seuraa kodinomistajia, jotka kamppailevat tämän saman kysymyksen kanssa televisiossa Remppa vai muutto (englanniksi Love It or List It) -ohjelmassa. Tunnettu sisustussuunnittelija Hilary Farr pyrkii luomaan nykyiseen kotiin muodonmuutoksen, joka saa asukkaat jälleen ihastumaan siihen. Häntä vastaan kilpailee kiinteistönvälittäjä David Visentin, joka houkuttelee omistajia myymään nykyisen kotinsa ja muuttamaan johonkin hänen esittelemistään uusista kodeista.

Need help? Chat with us!