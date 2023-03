Näin suoratoistat 90 päivää morsiamena: Maailmalla Discovery+:ssa

Discovery+ on The Discovery Channelin suoratoistopalvelu verkossa. 90 päivää morsiamena: Maailmalla -sarjan fanit voivat katsoa jokaisen jakson Discovery+:ssa samana päivänä, kun ne näytetään TLC:llä. Lisäksi palveluun on saatavilla seitsemän päivän ilmainen kokeilu. Discovery+ on tällä hetkellä saatavilla Alankomaissa, Espanjassa, Intiassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Japanissa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.