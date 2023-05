Ronald Glennan aidosti ilmoittautui valamiehistön jäseneksi, mutta kaikki muut olivat mukana juonessa. Tässä on Jury Duty -ohjelman osallistujat sekä tietoa siitä, missä olet saattanut nähdä heidät:

Alan Barinholtz, roolissa tuomari Rosen: Barinholtz on tosielämässä asianajaja ja näyttelijä. Ennen Jury Dutya hän esiintyi Hulu-sarjassa History of the World: Part 2 ja elokuvassa The Oath. Hän on komedianäyttelijä Ike Barinholtzin isä.

Brandon Loeser, roolissa valamies Tim: Loeser on sijaisnäyttelijä, joka on esiintynyt muun muassa sarjoissa Silicon Valley ja Westworld.

Cassandra Blair, roolissa valamies Vanessa: ennen Jury Dutya näyttelijä oli mukana useissa sarjoissa, kuten NCIS: Hawaii, Hacks, 9-1-1 ja Westworld.

David Brown, roolissa valamies Todd: Brown on tehnyt pieniä esiintymisiä joissakin sarjoissa ja kuuluu myös komediaryhmään Helltrap Nightmare sekä sketsihahmoryhmään The Shrimp Boys.

Edy Modica, roolissa valamies Jeannie: ennen Jury Dutyssa esiintymistä Modica on nähty useissa lyhyttuotannoissa, mukaan lukien In the Flesh ja Made for Love.

Ishmel Sahid, roolissa valamies Lonnie: tunnetaan parhaiten roolistaan Nickelodeonin tv-sarjassa Cousins for Life.

James Marsden omana itsenään: Hollywood-näyttelijä tunnetaan parhaiten rooleistaan elokuvissa Lumottu, The Notebook – Rakkauden sivut, Westworld, Sonic the Hedgehog ja Sex Drive (hän julistaa tämän ylpeänä heti ensimmäisessä jaksossa).

Kirk Fox, roolissa valamies Pat: tunnetaan parhaiten rooleistaan komediasarjoissa Paluu pulpettiin, Puisto-osasto ja Reservation Dogs.

Maria Russell, roolissa valamies Inez: näyttelijä on esiintynyt useissa tv-tuotannoissa, mukaan lukien Teen Wolf, General Hospital ja Nainen talossa toisella puolen katua kuin nainen ikkunassa.

Mekki Leeper, roolissa valamies Noah: Lepper on yksi Jury Duty -sarjan käsikirjoittajista. Hän on esiintynyt myös HBO:n sarjassa The Sex Lives of College Girls.

Pramode Kumar, roolissa valamies Ravi: näyttelijä tunnetaan parhaiten toistuvasta roolistaan Jimmy Kimmel Live! -ohjelmassa, mutta hän on näytellyt pieniä rooleja sarjoissa ja elokuvissa, kuten DC:n Birds of Prey -elokuvassa.

Rashida ”Sheedz” Olayiwola, roolissa konstaapeli Nikki: ennen Jury Dutya Olayiwola toimi näyttelijänä ja käsikirjoittajana komediasarjoissa Sherman's Showcase ja South Side.

Ron Song, roolissa valamies Ken Hyun: ennen Jury Dutya Songilla oli pieniä rooleja muun muassa Netflixin From Scratch- ja Gaslit-sarjoissa.

Ronald Glennan omana itsenään: Glennan ei ole näyttelijä. Jury Duty on ensimmäinen kerta, kun hän esiintyy missään ohjelmassa – eikä hän tiennyt sitä!

Ross Kimball, roolissa valamies Ross: Kimball tunnetaan luultavasti parhaiten Good At Parties -podcastin juontajana, vaikka hän onkin esiintynyt yhden jakson verran monissa ohjelmissa.