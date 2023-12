Sky Go on Sky TV:n suoratoistopalvelu, jonne uudet jaksot lisätään suurin piirtein samaan tahtiin kuin Discovery Plussan brittivalikoimaan. Jotta voit käyttää Sky Gota, tarvitset Sky TV -paketin. Isobritannialaiset ExpressVPN-käyttäjät, muistakaa yhdistää isobritannialaiseen palvelinsijaintiin .

Discovery Plus on koti kaikille Discovery-ohjelmille. Kultakuumeen eli Gold Rushin kaikki kaudet ovat suoratoistettavissa. Kuten on muissakin Discovery-ohjelmissa, uuden kauden jaksot ovat katsottavissa esitystahtiin. Yhdysvaltalaiset ExpressVPN-käyttäjät, muistakaa yhdistää yhdysvaltalaiseen palvelinsijaintiin .

Vaikka voitkin katsoa Kultakuumetta yhdistämällä toisen maan VPN-palvelinsijaintiin, se voi rikkoa käyttämäsi suoratoistopalvelun käyttöehtoja tai ExpressVPN:n palveluehtoja. ExpressVPN on turvallisuus- ja yksityisyystyökalu, jota ei ole tarkoitettu tekijänoikeuksien loukkaamisen välineeksi. Me emme voi nähdä tai valvoa, mihin VPN-palveluamme käytät. Tästä syystä meidän on vaadittava, että kunnioitat viihdeteollisuutta ja noudatat aina käyttöehtoja.

