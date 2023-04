Brug for en DNS til dit Smart TV? Prøv ExpressVPN's DNS nu

Denne guide vil vise dig, hvordan du opsætter ExpressVPN-appen på din Amazon Fire TV Stick og dit Fire TV.

ExpressVPN-appen er kompatibel med:

Fire TV: Alle versioner

Fire TV Stick: 2. generation eller nyere

Du kan downloade ExpressVPN-appen via Amazon Appstore. Hvis du ikke kan finde appen på Amazon Appstore eller tilgå Amazon AppStore, kan du overføre ExpressVPN-appen lokalt.

Vigtigt: ExpressVPN-appen er ikke kompatibel med 1. generation af Fire TV Stick.

Vigtigt: Hvis du vil have din Amazon Fire-enhed til at streame indhold fra et bestemt land, så sørg for at din VPN-serverplacering og din Amazonkonto er sat til det samme land. Din Amazon landeindstillinger kan findes under Din konto > Dit indhold og enheder > Præferencer > Land/Region.

1. Download ExpressVPN-appen

Vigtigt: Hvis du ikke kan tilgå Amazon Appstore, skal du overføre ExpressVPN-appen lokalt til din Fire-enhed.

På din Fire-enhed, skal du gå til og søge efter ExpressVPN.

Vælg ExpressVPN.

Vigtigt: Hvis du ikke kan finde ExpressVPN-appen på Amazon AppStore, skal du overføre ExpressVPN-appen lokalt til din Fire-enhed.

Klik på Download.

Vælg Åben.

Fortsæt til aktiveringen af ExpressVPN-appen.

Sådan downloader du ExpressVPN-appens APK lokalt

Vigtigt: Følg nedenstående trin for at downloade ExpressVPN-appens APK lokalt, hvis ExpressVPN-appen ikke er tilgængelig til download direkte til din Fire-enhed. Bemærk: ExpressVPN er ikke tilknyttet tredjepartsapps. På din Fire-enhed skal du gå til Indstillinger > Mit Fire TV > Udviklerindstillinger. Vigtigt: Udviklerindstillingerne er muligvis ikke tilgængelige på din Fire TV-enhed som standard. Sådan aktiverer du Udviklerindstillinger: Gå til Mit Fire TV > Om. Vælg den første indstilling på listen. Dette bør være navnet på din Fire TV-enhed. Tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen til dit Fire TV syv gange. Du bør nu se en besked, der siger, at du allerede er udvikler. Du kan nu tilgå Udviklerindstillinger fra Mit Fire TV. Aktivér Apps fra ukendte kilder. I hovedmenuen skal du gå til . Skriv Downloader. Vælg Download. Vælg Tillad for at give Downloader adgang til fotos, medier og filer. Vælg OK for at fortsætte. Indtast URL’en til ExpressVPN APK-installationsprogrammet , som er expressvpn.com/latest/android. Klik derefter “Kør”. Vælg Installér for at færdiggøre installationen.

2. Opsæt ExpressVPN-appen

Vælg Log ind.

Angiv e-mailen og adgangskoden for din ExpressVPN-konto. Vælg Log ind.

Appen vil spørge dig, om du vil dele anonyme oplysninger for at hjælpe med at gøre ExpressVPN hurtigere og mere pålidelig. Vælg din indstilling for at fortsætte.

Vælg OK.

Når du bliver bedt om at acceptere ExpressVPN’s forbindelsesanmodninger, skal du klikke OK.

3. Forbind til en VPN-serverplacering

For at forbinde til en VPN-serverplacering, skal du vælge . Som standard vil ExpressVPN foreslå en Smartplacering, som er den placering, der vil give dig den optimale oplevelse.

Når du ser beskeden “Forbundet”, kan du begynde at bruge nettet med bedre databeskyttelse og sikkerhed.

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelsen til en VPN-serverplacering, skal du klikke på .

Du vil nu se beskeden “Ikke forbundet”.

Vælg en anden VPN-serverplacering

For at vælge en anden VPN-serverplacering, skal du vælge .

Som standard vil du se to faner: ANBEFALET og ALLE PLACERINGER.

For at forbinde til en placering, skal du vælge den med din fjernbetjening. Du kan også tilføje en placering til din favoritliste ved at holde knappen “Vælg” nede for placeringen. Dine favoritplaceringer vil blive tilføjet i fanen FAVORITTER.

Sådan afinstallerer du ExpressVPN fra din Fire-enhed

På din Fire-enhed skal du vælge Indstillinger > Applikationer > Administrér installerede applikationer. Scroll ned af listen, indtil du finder ExpressVPN. Vælg Afinstallér > Afinstallér.

Appen er nu slettet fra din Fire-enhed.

Cast skærmen fra din enhed til Amazon Fire

Casting og spejling er en trådløs teknologi, som giver dig mulighed for at streame indhold fra din enhed på et tv med Amazon Fire TV.

Hvis du vil streame fra din enhed (med VPN) til et tv via dit Amazon Fire TV, kan du her se mulighederne for casting og spejling:

Casting Spejling Android (med VPN) ✘ Ikke understøttet ✔ Understøttet Windows (med VPN) ✔ Understøttet(i Chromium-baserede browsere) ✘ Ikke understøttet Chromebook (med VPN) ✘ Ikke understøttet ✘ Ikke understøttet Linux (med VPN) ✘ Ikke understøttet ✘ Ikke understøttet

(Det er ikke muligt at caste eller spejle indhold fra iOS eller macOS til dit Amazon Fire TV).

Alternativt kan du forbinde dit Amazon Fire TV til en VPN-router, en manuelt konfigureret VPN eller en virtuel VPN-router. Med denne mulighed behøver du ikke at caste eller spejle indhold fra din enhed til dit Amazon Fire TV. Du skal blot bruge et Amazon Fire TV, der er forbundet til en VPN for at streame indholdet.

