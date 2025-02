ExpressVPN’s avanceret beskyttelse funktioner er en gruppe af indstillinger, der inkluderer Threat Manager, annonceblokering og forældrekontrol. Når aktiveret, kan du blokere annoncer, trackere, ondsindede hjemmesider og voksensites for en mere sikker online oplevelse.

Disse funktioner fungerer ved at blokere apps og hjemmesider på din enhed fra at kommunikere med kendte malware-sider, trackere og voksensites på vores bloklister. Blokeringen sker lokalt, og de blokerede domæner forlader aldrig din enhed.

Vores bloklister er sammensat fra følgende open-source lister over kendte annoncer, trackere, voksensider og ondsindede værter. Vi opdaterer vores bloklister en gang om ugen og vil fortsætte med at forbedre udvalget af annoncer, vi blokerer. Du kan også rapportere annoncer til os ved at kontakte support, og vi vil se nærmere på at blokere dem.

Annoncer

AdAway

Tiuxo hostlist – annoncer

yoyo.org

anudeepND annonce serverliste

hostsVN annonce liste

Trackere

FadeMind’s 2o7 Netværks Trackers

Geoffrey Frogeye’s Førsteparts Trackers

hkamran80 PiHole Blokliste for SmartTVs

Perflyst PiHole Blokliste for SmartTVs

Voksensites

hostsVN adult domain blocking hosts file

Sinfonietta’s porn blocking hosts file

Sinfonietta’s snuff-site blocking hosts file

Tiuxo hostlist – pornografi

Ondsindede hjemmesider

URLHaus Et projekt fra abuse.ch med målet om at dele ondsindede URL’er.

DigitalSide Threat-Intel malware domæneliste

FadeMind’s Risikable Værter

FadeMind’s Spam

Hoshsadiq’s browser-baseret crypto mining liste

Mandiant APT1 Rapport

Vigtigt: Avanceret beskyttelse blokerer kun de trackere, ondsindede hjemmesider, annoncer og voksensites der er identificeret i kilde-bloklisterne. Fortsæt venligst med at følge de bedste praksisser for at beskytte dit privatliv og din sikkerhed online.

