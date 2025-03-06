Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Not: WD TV’nin yerleşik VPN veya MediaStreamer DNS işlevselliği yoktur. WD TV’nizde ExpressVPN kullanmak için WD TV’nizi VPN etkin sanal yönlendiriciye veya yönlendiriciye bağlamanız gerekmektedir. Bu kılavuz, bunu nasıl yapacağınızı size öğretecek.

VPN etkin sanal yönlendiriciniz veya yönlendiricinizi kurun

Not: Belirli bir ülkeden içerik erişimi sağlamak istiyorsanız, sanal yönlendiricinizi veya yönlendiricinizi o ülkeye ait bir sunucu adresi ile yapılandırın.

VPN etkin sanal yönlendirici kurun

Windows PC veya Mac’inizde VPN etkin sanal yönlendirici kurmak için lütfen bu kılavuzları kullanın:

Manuel Kurulum ile Mac

Manuel Kurulum ile Windows

VPN etkin yönlendiricinizde bir VPN kurun

Yönlendiricinizde VPN kurmak için lütfen Yönlendiriciler bölümüne ve kılavuzlar dizinine bakın.

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WD TV’nizi sanal yönlendiricinize veya yönlendiricinize bağlayın

WD TV’nizde Menü > Kurulum kısmına gidin.

Kurulum menüsünde Ağ Ayarları seçeneğini seçin.

Ağ Ayarları menüsünde, Ağ Kurulumu seçeneğine gidin.

Ağ Kurulumu menüsünde, Kablosuz seçeneğini seçin.

Kablosuz ayarlar menüsünden Otomatik Ara seçeneğini seçin.

Daha önce kurduğunuz sanal yönlendirici veya yönlendiriciyi seçin. (Bizimkinin adı ExpressVPN, bu yüzden onu seçtik.)

Sanal yönlendirici veya yönlendiriciniz için belirlediğiniz şifreyi girin ve ardından Gönder seçeneğini seçin.

Tamamlanan ekranında, Tamam seçeneğini seçin. Harika! WD TV Live cihazınız artık VPN’e bağlı.

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