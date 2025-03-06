Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Примечание: WD TV не имеет встроенной функции VPN или DNS MediaStreamer. Чтобы использовать ExpressVPN на вашем WD TV, необходимо подключить ваш WD TV к виртуальному роутеру или роутеру с поддержкой VPN. Этот учебник научит вас, как это сделать.
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Настройте ваш виртуальный роутер или роутер с поддержкой VPN
Подключите ваш WD TV к виртуальному роутеру или роутеру
Настройте ваш виртуальный роутер или роутер с поддержкой VPN
Примечание: если вы хотите получить доступ к контенту из конкретной страны, то настройте ваш виртуальный роутер или роутер с адресом сервера из этой страны.
Настройте виртуальный роутер с поддержкой VPN
Чтобы настроить виртуальный роутер с поддержкой VPN на вашем ПК с Windows или Mac, используйте следующие учебники:
Mac с ручной настройкой
Windows с ручной настройкой
Настройте VPN на вашем роутере с поддержкой VPN
Чтобы настроить VPN на вашем роутере, обратитесь к разделу Роутеры в индексе учебников.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Подключите ваш WD TV к виртуальному роутеру или роутеру
На вашем WD TV перейдите в Меню > Настройки.
В меню Настройки выберите Настройки сети.
В меню Настройки сети перейдите в Настройка сети.
В меню Настройка сети выберите Беспроводная сеть.
В меню настроек беспроводной связи выберите Автопоиск.
Выберите виртуальный роутер или роутер, который вы настроили ранее. (Мы назвали наш ExpressVPN, поэтому мы его и выбрали.)
Введите пароль, который вы задали для вашего виртуального роутера или роутера, затем выберите Отправить.
На экране Завершено выберите ОК. Ура! Ваш WD TV Live теперь подключен к VPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.