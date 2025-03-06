Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Примечание: WD TV не имеет встроенной функции VPN или DNS MediaStreamer. Чтобы использовать ExpressVPN на вашем WD TV, необходимо подключить ваш WD TV к виртуальному роутеру или роутеру с поддержкой VPN. Этот учебник научит вас, как это сделать.

Настройте ваш виртуальный роутер или роутер с поддержкой VPN

Примечание: если вы хотите получить доступ к контенту из конкретной страны, то настройте ваш виртуальный роутер или роутер с адресом сервера из этой страны.

Настройте виртуальный роутер с поддержкой VPN

Чтобы настроить виртуальный роутер с поддержкой VPN на вашем ПК с Windows или Mac, используйте следующие учебники:

Mac с ручной настройкой

Windows с ручной настройкой

Настройте VPN на вашем роутере с поддержкой VPN

Чтобы настроить VPN на вашем роутере, обратитесь к разделу Роутеры в индексе учебников.

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Подключите ваш WD TV к виртуальному роутеру или роутеру

На вашем WD TV перейдите в Меню > Настройки.

В меню Настройки выберите Настройки сети.

В меню Настройки сети перейдите в Настройка сети.

В меню Настройка сети выберите Беспроводная сеть.

В меню настроек беспроводной связи выберите Автопоиск.

Выберите виртуальный роутер или роутер, который вы настроили ранее. (Мы назвали наш ExpressVPN, поэтому мы его и выбрали.)

Введите пароль, который вы задали для вашего виртуального роутера или роутера, затем выберите Отправить.

На экране Завершено выберите ОК. Ура! Ваш WD TV Live теперь подключен к VPN.

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