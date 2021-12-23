Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Şifre yöneticisi, her gün kullandığınız şifreleri yönetmek için harcadığınız çabayı ortadan kaldırır. Tüm giriş bilgilerinizi ve şifrelerinizi hatırlamaya çalışmak, güvenli olmayan yerlerde tutmak veya sürekli sıfırlamak zorunda kalmak yerine, şifre yöneticiniz hepsini sizin için hatırlayacak ve güvence altına alacaktır. Hatırlamanız gereken tek şifre ExpressVPN Keys kurduğunuzda oluşturduğunuz birincil şifredir. Ayrıca, şifre yöneticisi tek tıkla yeni giriş bilgilerini kaydedecek, formları otomatik dolduracak ve en sevdiğiniz web sitelerinde hızlı ve zahmetsizce oturum açacaktır.

Şifre yöneticisini korsanların kırmakta daha çok zorlandığı özgün ve karmaşık şifreler oluşturmak ve kayıtlı giriş bilgilerinizin URL’siyle eşleşmeyen bir web sitesinde bilgilerinizi doldurmayacağından dolayı oltalama saldırılarına karşı kendinizi korumak için de kullanabilirsiniz.

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